El vestuario del Real Madrid cierra filas con Xabi Alonso: del abrazo de Rodrygo a las palabras del Courtois

Se suele decir que una imagen vale más que mil palabras. Pues esa imagen en el partido entre el Real Madrid y el Manchester City fue el abrazo de Rodrygo con Xabi Alonso tras anotar el primer gol de la noche, que supuso el 1-0 inicial y el fin de la sequía para el brasileño -llevaba nueve meses sin anotar-.

Habrá que esperar para ver si el duelo ante el City ha sido un punto de inflexión o solo un espejismo en el desierto, pero lo cierto es que la imagen mostrada por el Real Madrid, a pesar de la derrota (1-2), fue la de compromiso y de las grandes noches en el Bernabéu, aunque su público, siempre muy exigente, terminó pitándolos cuando el colegiado señaló el final.

El también cuestionado brasileño reconoció tras el duelo que el abrazo con Xabi fue para mostrar públicamente que todos están con él, a pesar de los rumores de división dentro del vestuario.

"Es un momento complicado para nosotros y para Xabi también, las cosas no nos están saliendo y quería demostrar que estamos juntos y con nuestro entrenador. Se dicen muchas cosas, se intentan crear, pero estamos juntos y necesitamos esta unidad para seguir adelante y conquistar nuestros objetivos", dijo Rodrigo en declaraciones a Movistar tras la conclusión del choque con los ingleses.