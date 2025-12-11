El vestuario del Real Madrid cierra filas con Xabi Alonso: del abrazo de Rodrygo a las palabras del Courtois
- A pesar de caer derrotados ante el Manchester City, los jugadores mostraron su compromiso sobre el césped
- Tras el partido y durante el mismo, los futbolistas tuvieron gestos de complicidad con su entrenador
Se suele decir que una imagen vale más que mil palabras. Pues esa imagen en el partido entre el Real Madrid y el Manchester City fue el abrazo de Rodrygo con Xabi Alonso tras anotar el primer gol de la noche, que supuso el 1-0 inicial y el fin de la sequía para el brasileño -llevaba nueve meses sin anotar-.
Habrá que esperar para ver si el duelo ante el City ha sido un punto de inflexión o solo un espejismo en el desierto, pero lo cierto es que la imagen mostrada por el Real Madrid, a pesar de la derrota (1-2), fue la de compromiso y de las grandes noches en el Bernabéu, aunque su público, siempre muy exigente, terminó pitándolos cuando el colegiado señaló el final.
El también cuestionado brasileño reconoció tras el duelo que el abrazo con Xabi fue para mostrar públicamente que todos están con él, a pesar de los rumores de división dentro del vestuario.
"Es un momento complicado para nosotros y para Xabi también, las cosas no nos están saliendo y quería demostrar que estamos juntos y con nuestro entrenador. Se dicen muchas cosas, se intentan crear, pero estamos juntos y necesitamos esta unidad para seguir adelante y conquistar nuestros objetivos", dijo Rodrigo en declaraciones a Movistar tras la conclusión del choque con los ingleses.
Todos con Xabi
El atacante del Madrid terminó la campaña pasada señalado, mostrando un nivel por debajo de sus posibilidades, que acabó con la paciencia de Ancelotti, lo que le relegó al banquillo. Durante el verano se rumoreó mucho con su salida, sin contar tampoco en los planes de Xabi Alonso tras su llegada, pero el cierre del mercado veraniego llegó a su final y se quedó en las filas madridistas.
Sin ser un fijo en las alineaciones del tolosarra, Rodrygo ha ido aprovechando sus oportunidades, de menos a más, hasta cuajar su mejor actuación en la presente temporada ante el City, un rival contra el que siempre da el 'do de pecho'. Fue, junto a Courtois, el mejor jugador sobre el césped del Bernabéu, desbordando por la derecha y devolviendo el peso merecido a una banda que había quedado huérfana en los planes de ataque de los blancos.
"Me hacía mucha falta. Intento siempre marcar y ayudar, no estaba en mi mejor momento, pero son cosas que pasan en el fútbol. Tengo que seguir centrado, entrenando, fue lo que hice todo en este tiempo cuando no me salían las cosas. Espero que con este gol y la actuación, pese a estar triste por la derrota, volver a mi mejor nivel", decía el brasileño en otro reconocimiento público de su compromiso con el equipo, muestras de su intento de redención.
Precisamente, el otro hombre de la noche, Courtois, también defendió a su míster tras el partido y volvió a mostrar su compromiso con el equipo con sus paradas salvadoras. El belga es, junto a Mabppé -que no pudo jugar por precaución-, el pilar que ha sostenido hasta la fecha al Real Madrid en lo que va de temporada.
"Después de los ocho partidos está el tema complicado, todo el mundo está frustrado, pero vamos a tener que seguir. Todos estamos a muerte con el míster y ganando el domingo es como se cambia la dinámica. Hemos demostrado cómo tenemos que jugar, con la actitud, el compromiso colectivo, así es como vamos a ganar el domingo", reflexionaba el portero tras la derrota ante el City.
"La culpa la tenemos todos. Tenemos que mejorar, los que estamos en el campo somos nosotros. Tenemos una gran plantilla, al principio de temporada jugamos muy bien, tuvimos una buena racha y es lo que tenemos que hacer", proseguía Courtois, quien explicó que los jugadores también deben asumir su responsabilidad en todo esto.
Este cierre de filas en torno a Xabi Alonso llega en un momento clave de la temporada, aunque no pudo ser refrendado con una derrota ante el City, que no hubiese supuesto nada, si la imagen mostrada en la noche del miércoles hubiese sido la misma durante toda la temporada. ¿Será un punto de inflexión? La respuesta, el domingo ante el Alavés.