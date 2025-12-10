El Real Madrid ofrece una de sus mejores caras pero sus errores le condenan ante el Manchester City

Ficha técnica: 1 - Real Madrid: Courtois; Fede Valverde, Raúl Asencio (Endrick, m.79), Rüdiger, Carreras; Tchouaméni, Ceballos (Brahim, m.67), Bellingham; Rodrygo, Vinícius y Gonzalo (Güler, m.58). 2 - Manchester City: Donnarumma; Nunes, Dias, Gvardiol, O'Reilly; Nico, Bernardo Silva, Foden (Reinjders, m.70); Cherki (Savinho, m.70), Doku y Haaland (Marmoush, m.70). Goles: 1-0, m.28: Rodrygo. 1-1, m.35: O'Reilly. 1-2, m.43: Haaland de penalti.

El Manchester City ha salido victorioso de uno de los grandes duelos modernos de la Champions League. Los de Pep Guardiola se han llevado los tres puntos en casa de su archienemigo, el Real Madrid. El equipo blanco ha terminado hincando las rodillas, a pesar de ofrecer una de sus mejores caras en lo que va de temporada. Dos errores puntuales en el área local decantaron el enfrentamiento.

03.18 min Xabi Alonso: "Los jugadores se han vaciado, ahora toca mirar hacia delante"

El equipo blanco recibía al citizen atormentado por los últimos resultados ligueros. Sin embargo, el ambiente del Santiago Bernabéu en la Champions League es otra cosa. Se detectó desde antes del inicio del partido. Ni la ausencia de Mbappe en el once perturbo el ritual de animación.

El equipo correspondió a su afición con una salida fulgurante en el que la presión de los blancos ilusionaba a todos los asistentes. Más aún cuando en el primer minuto el árbitro señaló penalti tras una zancadilla a Vinicius. La fiesta no fue total al rectificar el VAR La infracción a fuera del área.

El videoarbitraje sería a la postre en gran protagonista del choque al corregir de nuevo al colegiado e indicar penalti de Rudiger a Haaland justo antes del descanso. El lanzamiento y gol del noruego daba la vuelta a un duelo en el que el Real Madrid se había adelantado con el esperado gol de Rodrygo.

Fiel a su cita cuando enfrente está el Manchester City, el brasileño se reencontró con el gol meses después tras un buen contraataque blanco en el que finalizó sorprendiendo a un Donnaruma, que esperaba el centro y no el remate.

Corría el minuto 28 y la alegría no duraría mucho. Siete minutos después, un error en un saque de esquina dejaría la pelota muerta en el área pequeña y el defensa O’Reilly haría el empate.

01.44 min Courtois: "Hemos demostrado que los jugadores estamos con Xabi Alonso"

Un quiero y no puedo en la segunda parte Con el marcador a favor el City se agigantó ante el Real Madrid. La velocidad de Doku y Cherki por las bandas hizo sufrir mucho a los defensores locales. De no ser por Courtois el tanteador se habría ido 1-3 al descanso —doble intervención Casillesca— o habría aumentado tras la reanudación. Xabi Alonso se vio obligado a mover pieza para tratar de remontar. Sus opciones fueron Güler y Brahim en detrimento de Gonzalo y Ceballos. Guardiola hizo lo propio y removió su banquillo. Las intentonas blancas esta noche tenían el nombre de Rodrygo o de Vinicius (Bellingham tuvo una clarísima en el 50’, pero no la aprovechó—, más tarde también el de Endrick. Los tres brasileños acariciaron el empate sin éxito. Nada que reprocharles. El tiempo se consumió. La derrota no pudo evitarse. Sin embargo, esta derrota nada tiene que asemejarse con la del Celta del domingo. La imagen del equipo ha sido muy distinta. Con esta actitud del equipo, Xabi Alonso puede tener seguro que llegará al fin de semana ocupando el banquillo merengue. Eso sí, una derrota en Mendizorroza podría ser definitiva.