El Madrid vence con solvencia al VfL Wolfsburgo y mantiene el pulso con los de arriba

El Real Madrid ha regresado a la senda de la victoria en la Champions con su sólido triunfo en casa ante el VfL Wolfsburgo (2-0) y deja atrás la derrota ante el Arsenal de la jornada anterior. María Méndez y Linda Caicedo fueron las autoras de los tantos de las madrileñas en el Alfredo Di Stéfano. Ahora mismo, las chicas de Pau Quesada son cuartas, con diez puntos.

Un triunfo, a falta del París FC-Valerenga de este miércoles, que le asegura el pase como uno de los primeros doce de la tabla y que le posiciona como una de las favoritas para acabar entre los cuatro primeros y evitar una ronda eliminatoria, situándose directamente en cuartos de final.

En frente estuvo uno de los mejores clubes del fútbol europeo, dos veces campeón de Europa, al que superaron tanto en el partido como en la clasificación, pese a que la expulsión de la francesa Lakrar llegó antes del descanso.

Las de Pau Quesada son terceras con 10 puntos por los nueve del Wolfsburgo (quinta), en una zona alta apretada que lidera el Barcelona también con diez unidades pero un partido menos.

Las defensoras del equipo germano no encontraron manera de frenar a la colombiana Caicedo, quien con su velocidad y habilidad hizo un gol para enmarcar en el que regateó a la guardameta rival y empujó el balón a la red tras una carrera al espacio vertiginosa.

El arranque del cuadro germano fue eléctrico y de una intensidad que sobrepasó al Real Madrid durante los primeros 15 minutos. El Wolfsburgo rompía líneas con facilidad y las de Quesada estaban desorientadas.

Un mal momento que se resolvió con la mejor de las medicinas, el gol. Eva Navarro puso un centro perfecto de saque de esquina en dirección al corazón del área, que aprovechó María Méndez para rematar a la red con la espalda.

El balón parado y la estrategia como solución al mal juego hasta el momento del equipo de Quesada.