España conocerá este viernes su camino hacia la segunda estrella en el Mundial masculino de fútbol 2026

El camino empieza ya. Este viernes se conocerá en Washington (Estados Unidos) la composición de los grupos en los que quedarán encuadradas las 48 selecciones en el Mundial masculino de fútbol de 2026, entre ellas la de España. El sorteo de la FIFA se podrá ver en directo por La 1 y RTVE Play desde las 18:00 horas peninsulares.

La gala será conducida por la modelo Heidi Klum, junto a los actores locales Kevin Hart y Danny Ramírez. Se espera un 'show' al más puro estilo 'USA' con actuaciones musicales de Andrea Boccelli, Nichole Scherzinger, Robbie Williams y Village People.

En lo deportivo, se deberán componer 12 grupos de cuatro selecciones, para lo cual se partirá de cuatro bombos de 12 equipos cada uno. España está en el Bombo 1, el de las principales cabezas de serie por ranking FIFA más las tres anfitrionas: Estados Unidos, Canadá y México.

Por detrás de las anfitrionas y favoritas del Bombo 1, las otras 30 selecciones ya clasificadas se distribuyen por el resto de bombos en función del ranking FIFA. Aún faltan por conocer los nombres de seis selecciones, cuatro de ellas europeas, que saldrán de las eliminatorias de la FIFA previstas para marzo. Esas seis plazas se asignarán desde el Bombo 4.

De conformidad con el calendario de partidos publicado el 4 de febrero de 2024, a México se le asignará la posición A1 (bola verde), a Canadá, la posición B1 (bola roja), y a Estados Unidos, la posición D1 (bola azul). Las otras nueve cabezas de serie, entre ellas España, ocuparán la posición 1 de los grupos que les toque.

Para garantizar la competitividad del torneo, las cuatro principales favoritas se asignarán de forma aleatoria a cuadros opuestos. De este modo, España, que es la líder del ranking, nunca se vería las caras con Argentina, que es la segunda, hasta la hipotética final. Se aplicará el mismo principio en el caso de la tercera y la cuarta clasificadas, que son Francia e Inglaterra.