Xabi Alonso acaba con la hegemonía de Flick en los clásicos y deja atrás un año en 'blanco' para el Madrid
- El Real Madrid ha vuelto a vencer ante el Barça tras cuatro derrotas seguidas ante el 'eterno' rival
- Xabi Alonso ha sumado su primer triunfo como entrenador en un clásico en su primera oportunidad
''Para mí estamos jugando bien al fútbol, pero tenemos que pasar al siguiente nivel''. Estas palabras previas al clásico de Xabi Alonso ya son un hecho, su Real Madrid ha pasado al siguiente nivel tras vencer al Barcelona este domingo en el Santiago Bernabéu por 2-1 en su primera experiencia desde el banquillo en este tipo de enfrentamientos.
No es solo una victoria más en un partido de Liga ante el 'eterno' rival, sino que ha supuesto el final de una racha negativa de cuatro enfrentamientos perdidos ante el Barcelona de manera consecutiva, que le costaron el puesto a Carlo Ancelotti la pasada campaña, entre otras cosas.
Y es que, desde que llegó Hansi Flick al banquillo del Barcelona hace algo más de un año, el Real Madrid no conocía la victoria, lo que se tradujo en una temporada entera perdiendo ante los azulgrana. Hasta el triunfo del domingo, había que remontarse hasta el 21 de abril de 2024 para ver la última vez que el Madrid venció al Barça, fue por 3-2, precisamente, con Carlo Ancelotti y Xavi Hernández como entrenadores.
Un año en blanco en los clásicos
Desde entonces, el club madridista ha pasado un año en blanco en los clásicos, donde ha visto caer la Supercopa, la Copa del Rey y la Liga, todas decantadas del lado azulgrana. Dos de los títulos perdidos de manera directa y uno indirecta.
Xabi Alonso puede considerar esta semana pasada como la mejor desde que llegó en verano para cambiar de rumbo un proyecto que hacía aguas.
Comenzó el preludio del fin de semana con un clásico, en este caso europeo, ante la Juventus que ponía a prueba a sus chicos y logró solventarlo con una victoria y buenas sensaciones (1-0), a pesar de que cometió varios errores defensivos que pudieron costarles caro.
Luego llegó el clásico de la Liga española, donde el tolosarra se jugaba saber si el rumbo que está cogiendo el equipo es el correcto o no. El examen lo ha pasado con nota y deja atrás las dudas generadas tras la contundente derrota ante el Atlético en la jornada 7 (5-2) y aquella goleada sufrida en semis del Mundial de Clubes ante el PSG (4-0) -esta más anecdótica al estar recién aterrizado en un equipo que aún estaba por componer-.
La falta de personalidad y hambre que se le achacaba el año pasado al Madrid de Ancelotti empieza a estar superada y por fin parece que el equipo vuelve a la senda de poder competir de tú a tú frente a equipos punteros.
La racha de Flick llega a su fin
La sangría de los clásicos del año pasado comenzó, precisamente, con Hansi Flick estrenando este tipo de partidos con una goleada 0-4 en la 'casa blanca'. Mejor imposible, el alemán que, al igual que Xabi, venía para recuperar la dinámica perdida de juego y resultados del Barcelona, y lo llevó a su máximo exponente.
Flick volvería a vencer al Madrid, de nuevo, por goleada en la final de la Supercopa de España que se disputó en Arabia Saudí (2-5). Fue a inicios de 2025 y corroboraba que lo pasado en la Liga no fue un hecho aislado, la máquina alemana estaba engrasada y no iba a dejar escapar ni una oportunidad.
Luego llegaría la final de la Copa del Rey, donde la contienda estuvo más igualada y pudo caer de cualquier lado, pero tras el 2-2 con el que terminó el tiempo reglamentario, Koundé desequilibró la balanza, otra vez, del lado culé (3-2).
Para intentar salvar la temporada, el último clásico de la pasada campaña fue el de Liga en Montjuic. El Real Madrid afrontaba la cita como su última oportunidad de intentar salvar una campaña nefasta; estaba a cuatro puntos del Barcelona, con 12 aún por disputar, y podía acortar las distancias a un punto y aún le quedaban tres jornadas para intentar el milagro.
La cosa comenzó bien para los blancos, que llegaron a ir 0-2 en el marcador ante un Barcelona que llegaba tras ser eliminado de la Champions ante el Inter. Pero finalmente, Flick volvió a imponer su mano de hierro en los clásicos y cosechó su cuarto triunfo seguido ante el 'eterno' rival y dejaba sentenciado el tercer título de la campaña ante un Madrid en claro fin de ciclo.
Ahora, habrá que esperar hasta inicios de 2026, cuando podría haber un nuevo clásico -si ambos equipos llegan a la final de la Supercopa y reeditan la ya acontecida el año pasado- para saber si hay un cambio de ciclo en los clásicos para el lado madridista o la competitividad entre ambos dejará los triunfos en los pequeños detalles.