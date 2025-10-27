Xabi Alonso acaba con la hegemonía de Flick en los clásicos y deja atrás un año en 'blanco' para el Madrid

''Para mí estamos jugando bien al fútbol, pero tenemos que pasar al siguiente nivel''. Estas palabras previas al clásico de Xabi Alonso ya son un hecho, su Real Madrid ha pasado al siguiente nivel tras vencer al Barcelona este domingo en el Santiago Bernabéu por 2-1 en su primera experiencia desde el banquillo en este tipo de enfrentamientos.

No es solo una victoria más en un partido de Liga ante el 'eterno' rival, sino que ha supuesto el final de una racha negativa de cuatro enfrentamientos perdidos ante el Barcelona de manera consecutiva, que le costaron el puesto a Carlo Ancelotti la pasada campaña, entre otras cosas.

Y es que, desde que llegó Hansi Flick al banquillo del Barcelona hace algo más de un año, el Real Madrid no conocía la victoria, lo que se tradujo en una temporada entera perdiendo ante los azulgrana. Hasta el triunfo del domingo, había que remontarse hasta el 21 de abril de 2024 para ver la última vez que el Madrid venció al Barça, fue por 3-2, precisamente, con Carlo Ancelotti y Xavi Hernández como entrenadores.

Un año en blanco en los clásicos Desde entonces, el club madridista ha pasado un año en blanco en los clásicos, donde ha visto caer la Supercopa, la Copa del Rey y la Liga, todas decantadas del lado azulgrana. Dos de los títulos perdidos de manera directa y uno indirecta. Xabi Alonso puede considerar esta semana pasada como la mejor desde que llegó en verano para cambiar de rumbo un proyecto que hacía aguas. Comenzó el preludio del fin de semana con un clásico, en este caso europeo, ante la Juventus que ponía a prueba a sus chicos y logró solventarlo con una victoria y buenas sensaciones (1-0), a pesar de que cometió varios errores defensivos que pudieron costarles caro. Luego llegó el clásico de la Liga española, donde el tolosarra se jugaba saber si el rumbo que está cogiendo el equipo es el correcto o no. El examen lo ha pasado con nota y deja atrás las dudas generadas tras la contundente derrota ante el Atlético en la jornada 7 (5-2) y aquella goleada sufrida en semis del Mundial de Clubes ante el PSG (4-0) -esta más anecdótica al estar recién aterrizado en un equipo que aún estaba por componer-. La falta de personalidad y hambre que se le achacaba el año pasado al Madrid de Ancelotti empieza a estar superada y por fin parece que el equipo vuelve a la senda de poder competir de tú a tú frente a equipos punteros.