Xabi Alonso: ''Para mí estamos jugando bien al fútbol, pero tenemos que pasar al siguiente nivel''

El entrenador del Real Madrid, Xabi Alonso, se ha negado a "entrar" a valorar las palabras de Lamine Yamal sobre el Clásico de este domingo, matizando que "hay muchas declaraciones por parte de la gente de Barcelona" y que "no puede empezar a valorarlas todas" en la víspera de ese partido correspondiente a la jornada 10 de LaLiga EA Sports.

"No voy a entrar. Hay muchas declaraciones por parte de la gente de Barcelona y no puedo empezar a valorarlas todas. Para nosotros lo importante es el verde, lo que pasa en el campo, de dónde venimos, qué es lo que tenemos por delante mañana en el partido y cómo queremos jugarlo. Eso es lo que más me preocupa y en lo que hemos estado trabajando", comentó Alonso este sábado durante su rueda de prensa.

El clásico, un partido especial "Está claro, un Clásico es especial, lo ha sido durante muchos años y todavía los que vienen y el primero de esta temporada. Es el primero para este nuevo proyecto y necesitamos, queremos, que el estadio tenga esa energía de los partidos grandes, de los partidos especiales; que vibre, que nos empuje, que habrá momentos para todo en el partido y que al final podamos celebrarlo con nuestra gente", añadió desde Valdebebas. Luego fue preguntado más veces sobre lo dicho por Yamal. "Es un partido suficientemente importante. Tiene muchos ingredientes para nosotros, para poder jugar bien, para poder disfrutarlo y eso es lo que más nos ilusiona y el mayor aliciente para mañana", esquivó al respecto. También le recordaron Clásicos de antaño. "Puede haber situaciones que pueden ser parecidas y sí que las hemos analizado, pero el momento es diferente tanto para ellos como para nosotros. El proyecto nuestro es diferente, está empezando con cosas que estamos trabajando en el día a día y para mañana lo hemos analizado y queremos nuestras fortalezas, poder potenciarlas y poder hacer un buen partido", respondió. Alonso admitió ser "consciente del partido que tenemos, de la importancia que tiene" para todo el Estadio Santiago Bernabéu. "Pero la dinámica y el día a día no cambia. Tenemos un partido especial, sin duda, que lo tenemos marcado. Pero no cambia demasiado", explicó el entrenador tolosarra sobre sus rutinas el día antes de una cita así.

Solo Alaba y Rüdiger de bajas Sobre el once titular dio escasas pistas y habló de los jugadores que arrastran molestias. "Sí que lo tengo en la cabeza. Entran en la convocatoria, hemos recuperado a casi todos los jugadores que no habían podido estar contra la Juventus y ya mañana lo veréis", auguró. "Yo parto de la premisa de que casi todos los jugadores que están en la convocatoria pueden ser titulares de inicio. Luego ya es la elección que tenga y lo que necesitemos tácticamente, técnicamente, anímicamente... Pero todo aquel que esté en esta convocatoria puede jugar", subrayó el entrenador merengue. "Todos los que salgan tienen que ser determinantes, pueden ser determinantes tanto defensivamente como ofensivamente. Así que eso esperamos para mañana, el nivel individual y colectivo al máximo nivel para competir a un partido del máximo nivel", apostilló el tolosarra. "Tengo ganas de que el partido salga bien, de que ganemos, de que la gente disfrute, de que podamos celebrarlo. Vamos afrontando cada uno con la máxima importancia y el siguiente, lógicamente, sabemos que tiene un sabor especial y por eso es el más importante ahora", prosiguió. Además, analizó el estado de Mbappé y de Asencio. "Le veo igual de bien y veo a la gente igual de motivada, igual de ganas. Sabemos lo que significa el partido y las ganas y qué importancia tiene, o sea que veo a Kylian bien. Pero bueno, a todos. Los demás se han recuperado bien después de la Juve, no hemos tenido problemas. Raúl también ha recuperado bien, o sea que mañana es el momento", espetó.