Joan Laporta acusa a la televisión del Real Madrid de “condicionar a los árbitros"

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, ha acusado a la televisión oficial del Real Madrid de “condicionar a los árbitros” como “estrategia para ganar”. El mandatario culé ha hecho estas declaraciones a los medios de su club desde Lepe (Huelva) con motivo del decimoquinto congreso de peñas barcelonistas de Andalucía, Ceuta y Melilla.

Laporta ha manifestado que “se ha generado un ambiente injusto por parte de nuestro rival” y que “todo lo que se está haciendo desde su televisión influye y condiciona a los árbitros”.

“No es una manera correcta de proceder. Lo veo más como una estrategia para ganar”, ha apuntado el presidente barcelonista, que ha señalado que la actitud de su club es otra. “No practicamos el victimismo, intentaremos ir a ganar al Bernabéu una vez más”, ha indicado.

Laporta ha expresado que desde el Real Madrid “no pueden decir que los árbitros les perjudican ni que favorecen al Barça”, declaraciones que se producen después del revuelo generado por una frase de Lamine Yamal en la 'Kings League', cuando comparó al equipo blanco con el de Ibai Llanos, asegurando que “roban y se quejan”, lo que desde el entorno madridista esto se ha interpretado como “una falta de respeto”.