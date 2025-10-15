Mundial sub-20 | Unas semifinales para pavimentar su historia: los nombres a seguir

Cuatro jugadores persiguen la estela de las leyendas que se formaron en un Mundial sub-20. Sus nombres, aún desconocidos para algunos, están empezando a retumbar por el mundo como una onda de sonido que se propaga. Sus historias, aún comenzando a escribirse: su destino, puesto en unas semifinales que podrían suponer el punto de partida para Alejo Sarco (Argentina), Yassir Zibiri (Marruecos), Lucas Michal (Francia) y Óscar Perea (Colombia) -con permiso de Néiser 'Ney' Villarreal-.

Óscar Perea, la constante de Colombia El despunte de Néiser 'Ney' Villarreal no ha alterado la constante de Colombia, el ritmo que marca Óscar Perea (20 años. Avs Futebol). La ausencia de la gran revelación de este Mundial en semifinales -Villarreal vio la cuarta amarilla ante España en cuartos- devolverá los focos a un jugador que se perdió todo el preparatorio y que llegó, vio y venció en el primer partido ante Arabia Saudí. Un "aventurero en Europa" le llaman por tierras cafeteras, después de haber buscado fortuna en el Estrasburgo de la Ligue 1 y acabar cedido este año en el Avs Futebol de la Primera División de Portugal. “Tuvo que irse cuando estábamos en la preparación", relató César Torres, seleccionador colombiano: "Se fue transferido a Portugal y tuvo que viajar, y fue el último en sumarse para el Mundial. No pudo ser parte de la preparación en Barranquilla, pero no sorprende porque siempre ha estado en el proceso. Hubo que ajustarlo en el entretiempo, porque no estaba compitiendo" explicó Torres tras el primer partido en el quer asumió el extremo del que no se ha bajado en todo el torneo. A su espalda, Colombia y el '10' de los elegidos.

Alejo Sarco (19 años), una historia en construcción Maradona en el '79, Messi en 2005, Agüero en 2007¿y Sarco en 2025? El historial de las mayores leyendas argentinas comienza en un Mundial sub-20 donde Alejo Sarco (19 años. Bayer Leverkusen) tiene todas las expectativas por cumplir y un sueño por lograr: emular a sus héroes. Su campaña la respaldan los cuatro goles con los que persigue ser el pichichi como sus antecesores. Uno le separa del primer puesto, compartido entre un Néiser Villarreal que se perderá el partido por sanción, y Benjamin Cremaschi, ya eliminado con Estados Unidos. Sarco agarró la responsabilidad que le legaron Mastantuono o Echeverri para liderar a una Argentina valiente, la selección que más mundiales juveniles ha levantado(6). Se estrenó rápido ante Cuba con un doblete, le marcó a Australia en la goleada por 1-4 y desde el partido ante Nigeria ostenta el récord del gol más rápido en un Mundial sub-20 con su tanto al minuto y seis segundos. Su facilidad de cara a puerta como súper'9' le legan también el tercer y cuarto lugar gracias a sus goles prematuros frente a Australia y Cuba en la fase de grupos, convertidos a los 2 minutos y 55 segundos y 2 minutos y 59 segundos. Formado en Vélez, tuvo una conflictiva salida al Bayern Leverkusen, al marcharse gratis y enfrentado con la directiva. En la Bundesliga aún no ha debutado y el club germano no tuvo objeción en que el delantero viajase a Chile para seguir sumando... Si Kasper Hjulmand está siguiendo el torneo quizá cambie de opinión cuando el jugador regrese. ““

Yassir Zabiri, el emblema de Marruecos Si Marruecos está siendo la gran revelación del Mundial sub-20 es porque en sus filas está Yassir Zabiri (20 años. Famaliçao), el estandarte, el alma de un equipo que ya emula lo que hizo su 'hermano mayor' en Qatar 2022. La aparición del jugador de Famalicão de Portugal ha sido un bálsamo para una selección con la que nadie contaba. Sus gritos se escucharon en el partido inaugural ante España, también ante Brasil -cinco veces campeona- y ante Corea del Sur. Los que vieron el partido de Estados Unidos no podrán olvidar la injusticia que de Zabiri se quedase sin marcar. Fue clave porque apareció en todas las repeticiones de los dos primeros goles y elevó a Marruecos a una victoria histórica. Es el caso de otro jugador que se está ganando a pulso coger más protagonismo cuando vuelva a jugar con su club. ““