'Caso Bouabré' en Francia: el Neom deja al héroe de cuartos sin semifinales del Mundial sub-20

Se perdió toda la fase de grupos, llegó en octavos, se hizo con el centro del campo y fue el héroe de Francia en los cuartos del Mundial sub-20 para llevar a su selección a unas semifinales que no podrá disputar. Es la frustrante historia de Saimon Bouabré (20 años), uno de los, por el momento, pocos casos de fuga de talentos a la Saudí Pro League que ha sacudido el torneo juvenil porque su club, el Neom, le reclama de vuelta.

El francés se ha convertido en una pieza fundamental para el club con el que ha jugado todo lo posible en este arranque de temporada. Por ese motivo, el Neom no estaba dispuesto a que el jugador disputase el Mundial sub-20 y no estaba obligado a hacerlo durante las fechas de las fases de clasificación al no estar incuidas dentro de las fechas FIFA (del 6 al 14) y no entrar dentro del Calendario Internacional. Bouabré tuvo que esperar al pase a octavos para llegar, coger rodaje y, en sólo dos partidos, hacerse con el centro del campo y hacerle dos goles a Noruega que valieron unas semifinales. Una eliminatoria que no jugará.

Bouabré, clave en la espina dorsal gala, también lo es en el Neom, que lo ha pedido de vuelta este martes para preparar el partido contra Al-Qadsiah FC del domingo 19 de octubre. El mismo día en el que se celebra la final del Mundial sub-20. Al estar las semifinales fuera de las fechas FIFA, el club tiene derecho a reclamar su regreso y no está obligado a cederlo, como sí pasa con los jugadores españoles de clubes nacionales, según lo establece la Ley del Deporte: "Es un deber de los deportistas acudir a las convocatorias de las selecciones deportivas cuando sean debidamente citadas".

El mediocentro ofensivo se cansó de tener pocas apariciones (3) la temporada pasada en la Ligue 1 con el Mónaco, pese a despuntar en la Youth League -donde le marcó al Barça en el primer partido- por lo que decidió hacer las maletas rumbo a Neom. Una decisión que fue un arma de doble filo.