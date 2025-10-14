Hora y dónde ver hoy los partidos Marruecos - Francia y Argentina - Colombia en semifinales del Mundial sub-20

España se ha quedado a las puertas de las semifinales del Mundial sub-20 tras caer ante Colombia por 2-3. Los cuatro equipos que pelearán por las medallas son: Marruecos, Francia, Argentina y Colombia. Un equipo europeo, dos sudamericanos y otro africano, el fútbol está dejando atrás el eurocentrismo de los últimos años.

Argentina, el equipo que entrena Javier Mascherano, tiene a uno de los máximos goleadores en Alejo Sarco, el delantero del Bayer Leverkusen lleva cuatro goles en el torneo. Maher Carrizo, de Vélez Sarfield, ha marcado tres y con dos tantos están Matteo Silvetti, compañero de Leo Messi en el Inter Miami, e Ian Subiabre, de River Plate.

La selección de Marruecos sigue erigiéndose como la líder del continente africano y no para de subir el nivel en todas las categorías de su fútbol. El jugador del Dunquerque de la segunda división francesa, Gessime Yassine, lleva dos goles. Solo cinco seleccionados para este torneo juegan en la liga marroquí, el resto están repartidos por Europa.

Yassir Zabiri de Marruecos celebra un gol este domingo EFE

Néiser Villarreal, verdugo de España, es el líder de Colombia y el pichichi del torneo con cinco tantos, con hattrick en el duelo de cuartos incluido. El delantero de Millonarios forma una delantera de velocistas, junto a Óscar Perea, del AVS portugués, y Joel Canchimbo, del Junior de Barranquilla.

Francia representa a Europa en estas semifinales y completa el póker de equipos que se jugarán el torneo. Lucas Michal, delantero del Mónaco que ha marcado cuatro goles en este torneo, y el jugador del Como de Cesc Fábregas, Andréa Le Borgne, ha anotado tres.