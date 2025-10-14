Vuelve a ver el España - Finlandia de clasificación para la Eurocopa sub-21

La selección española masculina de fútbol se mide hoy martes a la de Finlandia en la fase de clasificación para la Eurocopa sub-21, que se disputará en 2027 en Albania y Serbia. El partido se disputa en el estadio Castalia de Castellón.

El equipo de David Gordo pretende continuar con el pleno de victorias para meterse en un torneo que ha vencido en cinco ocasiones: 1986, 1998, 2011, 2013 y 2019. De momento, España ha vencido en casa a Chipre por 3-1 en el estadio de Los Pajaritos y ha goleado a Kosovo en Pristina por 0-3.

04.34 min Resumen del partido de la tercera jornada de la fase de clasificación entre España - Finlandia sub-21

Christian Mosquera (Arsenal), Iván Fresneda (Sporting Portugal), Yarek Gasiorowski (PSV), Álex Jiménez (Bournemouth), Mario Martín (Getafe), Chema Andrés (Stuttgart), Fer López (Wolverhampton), Marc Guiu (Chelsea) o el pichichi del Mundial de clubes de este verano, Gonzalo García (Real Madrid) son algunos ejemplos del nivel de esta selección que cuenta con talento repartido por las primeras divisiones de toda Europa.

Los peligros de la selección finlandesa son el delantero del NAC Breda Juho Talvitie, el centrocampista del Varnamo sueco Otso Liimatta y el del Magdeburgo alemán Luka Hyryläinen. Además, el portero Jaaso Jantunen está en las categorías inferiores del Friburgo.