'Esta España' iguala el récord de 29 partidos sin perder de 'aquella España', la mejor de la historia hasta el momento

"Son un equipo muy ambicioso, al igual que yo, y es un honor haber igualado la cifra de partidos invictos de Vicente del Bosque, al que admiro, pero el mérito es de todos los jugadores, que hacen que los rivales parezcan más débiles de lo que son". Estas fueron las palabras de Luis de la Fuente tras la goleada a Bulgaria (4-0) que supuso igualar el récord establecido 12 años antes por su homólogo salmantino.

Y es que, 'esta España' ha logrado igualar la mejor racha de todos los tiempos que establecieron y comenzaron los campeones del Mundo en Sudáfrica y que terminaron con la Copa Confederaciones ante Brasil tres años después.

'Aquella España' del 'tiqui-taca' de Xavi, Iniesta, Villa y compañía estuvo sin perder durante 29 partidos, en los que cosecharon 24 victorias y cinco empates, que valieron la primera estrella mundialista en el pecho y su segunda Eurocopa consecutiva.

03.17 min De la Fuente, "feliz" por golear a Bulgaria

Ahora, 'esta España' toma su relevo y puede presumir de estar en un momento de dulce. No conoce la derrota desde el 28 de marzo de 2023, cuando perdió por 2-0 ante Escocia en Glasgow en un partido de fase de clasificación a una Euro 2024 que después terminaría ganando, para volver a ser campeona de Europa 12 años después.

En esta racha en la que están inmersos, los españoles también levantaron la Nations League de 2023 y perdieron la de 2025 en los penaltis ante Portugal, tras empatar en los 90 minutos reglamentarios.

Estas 'dos Españas', separadas en el tiempo y que poseen el mismo récord de 29 partidos sin morder el polvo, tienen muchas similitudes, pero sobre todo, tienen una gran diferencia.

El equipo de Vicente del Bosque sufrió una derrota mundialista en Sudáfrica en su debut ante Suiza por 1-0 que levantó todas las alarmas y que supuso un punto de inflexión en el torneo. Con todas las miradas puestas en ellos como el gran favorito al título después de las maneras mostradas en la consecución de la Euro 2008, la presión les jugó una mala pasada que no se volvería a repetir hasta la final de la Copa Confederaciones tres años más tarde.