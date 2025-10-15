'Esta España' iguala el récord de 29 partidos sin perder de 'aquella España', la mejor de la historia hasta el momento
- Con la goleada ante Bulgaria, la Selección ha empatado su mejor marca sin perder: 24 victorias y cinco empates
- La última vez que el equipo de Luis de la Fuente perdió fue ante Escocia en 2023 en un partido de clasificación a la Euro
"Son un equipo muy ambicioso, al igual que yo, y es un honor haber igualado la cifra de partidos invictos de Vicente del Bosque, al que admiro, pero el mérito es de todos los jugadores, que hacen que los rivales parezcan más débiles de lo que son". Estas fueron las palabras de Luis de la Fuente tras la goleada a Bulgaria (4-0) que supuso igualar el récord establecido 12 años antes por su homólogo salmantino.
Y es que, 'esta España' ha logrado igualar la mejor racha de todos los tiempos que establecieron y comenzaron los campeones del Mundo en Sudáfrica y que terminaron con la Copa Confederaciones ante Brasil tres años después.
'Aquella España' del 'tiqui-taca' de Xavi, Iniesta, Villa y compañía estuvo sin perder durante 29 partidos, en los que cosecharon 24 victorias y cinco empates, que valieron la primera estrella mundialista en el pecho y su segunda Eurocopa consecutiva.
Ahora, 'esta España' toma su relevo y puede presumir de estar en un momento de dulce. No conoce la derrota desde el 28 de marzo de 2023, cuando perdió por 2-0 ante Escocia en Glasgow en un partido de fase de clasificación a una Euro 2024 que después terminaría ganando, para volver a ser campeona de Europa 12 años después.
En esta racha en la que están inmersos, los españoles también levantaron la Nations League de 2023 y perdieron la de 2025 en los penaltis ante Portugal, tras empatar en los 90 minutos reglamentarios.
Estas 'dos Españas', separadas en el tiempo y que poseen el mismo récord de 29 partidos sin morder el polvo, tienen muchas similitudes, pero sobre todo, tienen una gran diferencia.
El equipo de Vicente del Bosque sufrió una derrota mundialista en Sudáfrica en su debut ante Suiza por 1-0 que levantó todas las alarmas y que supuso un punto de inflexión en el torneo. Con todas las miradas puestas en ellos como el gran favorito al título después de las maneras mostradas en la consecución de la Euro 2008, la presión les jugó una mala pasada que no se volvería a repetir hasta la final de la Copa Confederaciones tres años más tarde.
Un récord en dos momentos distintos
'Aquella España' se proclamó campeona del mundo por primera vez en su historia en aquella final sufrida de Johannesburgo ante Países Bajos con ese inolvidable gol de Iniesta en el 116 de la prórroga, que se ha quedado grabado a fuego en el imaginario colectivo de todo un país.
En ese proceso de lograr las 29 victorias cayó de por medio la Euro 2012, donde 'aquella España' de Del Bosque volvió a deslumbrar al mundo con su fútbol, goleando por 4-0 en la final a una Italia que no sabía cómo afrontar semejante vendaval.
Un camino de ensueño que culminó con esos 29 partidos sin perder -24 victorias y cinco empates- con una final perdida ante Brasil en la Copa Confederaciones que supuso el inicio del fin del ciclo más glorioso de la historia del fútbol español, preludio del desastre mundialista de 2014.
Sin embargo, 'esta España' ha logrado igualar ese récord con una Eurocopa en su haber, la lograda en 2024, pero en pleno proceso de crecimiento y con la ambición de repetir la gesta mundialista, el verano que viene, lograda por sus predecesores en Sudáfrica. Es un equipo que está en plena cresta de la ola y como dice su seleccionador, "cada día quieren más" y "están llenos de ambición".
Pero antes de afrontar lo que será la cita futbolística del año, hay que sellar el pase de manera directa. La goleada ante Bulgaria (4-0) supuso la cuarta victoria seguida para redondear plenos de triunfos, hasta el momento, en el grupo E, que lideran con 12 puntos, tres más que Turquía, cuando restan dos partidos que se disputarán en la tercera ventana del próximo mes de noviembre.
Dos duelos que serán claves en sus aspiraciones por estar en EE.UU., México y Canadá el verano que viene. España tiene que vencer a Georgia fuera de casa el próximo 15 de noviembre porque Turquía se mide a Bulgaria en el otro duelo y no tiene pinta de que vaya a tropezar. Un desliz ante los georgianos podría comprometer su primera plaza, ya que se medirán a los otomanos en Sevilla el 18 de noviembre en lo que podría ser un partido al todo o la nada.