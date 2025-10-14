España pasa el rodillo a Bulgaria y aguanta la presión de una Turquía que no afloja

España ha firmado una nueva victoria ante Bulgaria (4-0), gracias a un doblete de Mikel Merino, un gol en propia puerta y un penalti en el descuento de Oyarzabal, y mantiene el liderato del grupo E, a pesar de la presión que sigue ejerciendo Turquía, que sigue tres puntos por debajo a falta de dos jornadas para concluir esta fase de clasificación al Mundial 2026.

Además, la selección española puede presumir de haber igualado la mejor racha de su historia de 29 partidos sin morder el polvo, con 24 victorias y cinco empates. Son los mismos números de récord que hizo la Roja de Vicente del Bosque entre el Mundial de 2010 y la Copa Confederaciones de 2013.

09.38 min Resumen del España - Bulgaria

El grupo E ya solo es cosa de dos, España y Turquía. Los chicos de Luis de la Fuente son primeros, con 12 puntos, 15 goles a favor y ninguno en contra. Con estos números, se podría pensar que están ya con el billete a Estados Unidos, México y Canadá en el bolsillo, pero nada más lejos de la realidad.

Los otomanos son segundos, a solo tres puntos de los españoles, con tres victorias y una única derrota, la cosechada en la segunda jornada ante los actuales campeones de Europa. Es decir, quedan dos partidos -seis puntos en juego- y todo puede pasar aún, y más, cuando en la última jornada ambos se medirán en un duelo que puede significar el pase directo para una de las dos.

Esta paradoja, en la que se encuentra la Roja, que está haciendo una fase de clasificación inmejorable, podría torcerse con un desliz en la tercera ventana de clasificación del próximo mes de noviembre y todo el trabajo realizado hasta la fecha podría verse comprometido.

00.55 min Mikel Merino abre la 'lata'

Las victorias de Turquía y España han dejado matemáticamente sin opciones a Georgia (3 puntos) y a Bulgaria (0 puntos).

La Selección se medirá el 15 de noviembre a Georgia como visitante y necesitará, sí o sí, una victoria que evite sorpresas de última hora en la última jornada ante Turquía, contra la que se medirá tres días más tarde, el 18 de noviembre.