España pasa el rodillo a Bulgaria y aguanta la presión de una Turquía que no afloja
- La Selección ha vencido por 4-0 a una Bulgaria que no lo puso nada fácil; Turquía también goleó a Georgia (4-1)
- La Roja cosecha 29 partidos sin perder e iguala el récord de la España de Vicente del Bosque entre 2010 y 2013
España ha firmado una nueva victoria ante Bulgaria (4-0), gracias a un doblete de Mikel Merino, un gol en propia puerta y un penalti en el descuento de Oyarzabal, y mantiene el liderato del grupo E, a pesar de la presión que sigue ejerciendo Turquía, que sigue tres puntos por debajo a falta de dos jornadas para concluir esta fase de clasificación al Mundial 2026.
Además, la selección española puede presumir de haber igualado la mejor racha de su historia de 29 partidos sin morder el polvo, con 24 victorias y cinco empates. Son los mismos números de récord que hizo la Roja de Vicente del Bosque entre el Mundial de 2010 y la Copa Confederaciones de 2013.
El grupo E ya solo es cosa de dos, España y Turquía. Los chicos de Luis de la Fuente son primeros, con 12 puntos, 15 goles a favor y ninguno en contra. Con estos números, se podría pensar que están ya con el billete a Estados Unidos, México y Canadá en el bolsillo, pero nada más lejos de la realidad.
Los otomanos son segundos, a solo tres puntos de los españoles, con tres victorias y una única derrota, la cosechada en la segunda jornada ante los actuales campeones de Europa. Es decir, quedan dos partidos -seis puntos en juego- y todo puede pasar aún, y más, cuando en la última jornada ambos se medirán en un duelo que puede significar el pase directo para una de las dos.
Esta paradoja, en la que se encuentra la Roja, que está haciendo una fase de clasificación inmejorable, podría torcerse con un desliz en la tercera ventana de clasificación del próximo mes de noviembre y todo el trabajo realizado hasta la fecha podría verse comprometido.
Las victorias de Turquía y España han dejado matemáticamente sin opciones a Georgia (3 puntos) y a Bulgaria (0 puntos).
La Selección se medirá el 15 de noviembre a Georgia como visitante y necesitará, sí o sí, una victoria que evite sorpresas de última hora en la última jornada ante Turquía, contra la que se medirá tres días más tarde, el 18 de noviembre.
Merino, el 'abrelatas'
El guion del partido ante Bulgaria no se ha salido ni un ápice de lo que se esperaba, con la selección española dominando el balón y las ocasiones, mientras que los búlgaros aguantaban el chaparrón con todos sus futbolistas defendiendo con uñas y dientes en su área.
Desde el comienzo las oportunidades fueron de color rojo, con Pedri poniéndose al mando de una nave que cada vez se le da mejor dirigir. El canario tiene una clarividencia supina que parece ver el fútbol a futuro. Él mismo se encargó de culminar, justo antes del primer cuarto de hora, una gran ocasión que se estrelló en el larguero del meta búlgaro tras una picada sutil y elegante.
El '20' de España tenía la llave en sus pies para abrir el cerrojo que había planteado Aleksandar Dimitrov, el seleccionador de Bulgaria. Una y otra vez superaba la muchedumbre con pases bombeados y 'teledirigidos' a la espalda de los zagueros. Pero el tiempo pasaba y se corría el riesgo de que los nervios empezasen a aflorar.
Después de la enésima oportunidad, apareció Mikel Merino para culminar con la cabeza una jugada que comenzó Pedri con uno de esos pases por encima del muro para Le Normand, que se coló entre los centrales para asistir, también de testa, al mediapunta del Arsenal (1-0, min. 34). Fue una acción calcada a la del primer gol ante Georgia del pasado sábado.
La segunda parte dio comienzo con una Bulgaria algo más estirada que mostró un poquito más de ambición en ataque, aunque se llevaron un jarro de agua fría a los 12 minutos de la reanudación, cuando Merino volvió a elevarse por encima de todos para rematar con la cabeza, otra vez, una gran asistencia de Grimaldo desde la izquierda (2-0, min. 56).
El 2-0 llevaba el partido donde quería De la Fuente, pero siempre es un resultado engañoso porque un gol del rival te vuelve a poner en aprieto. Bulgaria tuvo un par de buenas ocasiones para haber recortado distancias, pero su delantero, Despodov, no estuvo muy acertado.
El tercer tanto, el de la tranquilidad definitiva, llegó en el último tercio de partido de una gran combinación entre Yeremi y Aleix García, que acabó con el central de Bulgaria marcando en propia puerta al intentar evitar que llegase al remate Borja Iglesias, (3-0, min.79).
La guinda al pastel la puso Oyarzabal desde el punto de penalti, tras el derribo dentro del área de Mikel Merino (4-0, min. 90). Esta vez, no cedió la pena máxima a nadie y no dio ninguna opción al portero búlgaro.
La próxima cita de España serán el 15 de noviembre ante Georgia como visitante y cerrará la fase de clasificación al Mundial 2026 en casa ante Turquía en Sevilla el 18 de noviembre.