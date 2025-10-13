Vuelve a ver el España - Bulgaria de clasificación al Mundial 2026

Tres partidos, tres victorias. Hoy, martes 14 de octubre, a partir de las 20.45 horas (hora peninsular), España y Bulgaria se enfrentan al partido de la jornada 8 de los Clasificatorios para el Mundial 2026 en el estadio José Zorrilla de Valladolid. La última vez que estas dos selecciones se vieron en el terreno de juego fue el pasado septiembre, donde los de Luis de la Fuente se impusieron por un 0-3 con los goles de Mikel Oyarzabal, Marc Cucurella y Mikel Merino. Recuerda que tras la emisión del enfrentamiento, podrás disfrutar del programa más atípico de la televisión, La Revuelta de David Broncano.

El objetivo de España está claro: clasificarse para la Copa del Mundo que acoge Estados Unidos, Canadá y México. Y así lo demuestra jornada tras jornada el equipo de Luis de la Fuente que, por el momento, es líder del grupo E con 9 puntos. En la última jornada, la Roja ha vencido a Georgia por 2-0 en Elche, con goles de Yeremy Pino y Mikel Oyarzábal. Pedro Porro fue uno de los jugadores más destacados, generando varias jugadas peligrosas y dos disparos al palo. Por su parte, Ferran Torres falló un penalti que pudo ampliar la ventaja, mientras que Mikel Merino y Oyarzábal también tuvieron ocasiones claras antes del descanso. El portero georgiano Mamardashvili evitó una derrota más abultada, pero no pudo impedir el gol de falta directa del jugador de la Real Sociedad en el minuto 63, que selló el marcador.

09.38 min Resumen del España - Bulgaria: goles y mejores jugadas del partido de clasificación al Mundial 2026

En cambio, Bulgaria ha firmado su tercera derrota en el torneo ante Turquía por 6-1. Aunque los búlgaros se adelantaron en el marcador, los turcos reaccionaron rápidamente antes del descanso y dominaron con claridad la segunda mitad. La figura del encuentro fue Arda Güler, con un gol y dos asistencias que resultaron clave para la goleada. Kenan Yıldız también destacó, aportando goles decisivos, mientras que Zeki Çelik e I. Kahveci completaron la ofensiva turca.

Esta es la lista de convocados de Luis de la Fuente Porteros: Unai Simón, Alex Remiro y David Raya

Unai Simón, Alex Remiro y David Raya Defensas: Marc Cucurella, Pedro Porro, Dean Hujsen, Dani Vivian; Pau Cubarsí, Alejandro Grimaldo, Marcos Llorente y Le Normand

Marc Cucurella, Pedro Porro, Dean Hujsen, Dani Vivian; Pau Cubarsí, Alejandro Grimaldo, Marcos Llorente y Le Normand Centrocampistas: Pedri, Rodrigo, Mikel Merino, Dani Olmo, Álex Baena, Pablo Barrios, Aleix García y Zubimendi

Pedri, Rodrigo, Mikel Merino, Dani Olmo, Álex Baena, Pablo Barrios, Aleix García y Zubimendi Delanteros: Jorge de Frutos, Jesús Rodríguez; Samu, Yeremi Pino, Borja Iglesias y Mikel Oyarzabal