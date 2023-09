Luis Rubiales sigue defendiendo que no hubo abuso en su beso no consentido a Jenni Hermoso. Así lo ha comentado en la entrevista con Piers Morgan, la misma en la que anunció su dimisión el pasado domingo.

"Mis intenciones eran nobles, entusiastas, 100% no sexuales, 100%, repito, 100%. No hubo daño, ni contenido sexual, ni agresión, nada de eso", dice el ya ex presidente de la RFEF.

"En ningún caso hubo agresión y bajo ningún concepto hubo contenido sexual. Quiero decirlo, Piers, nuevamente cometí un error, le pido disculpas, pero seamos claros, bajo ninguna circunstancia se trata de una agresión sexual", continúo.

“NEW: Luis Rubiales tells Piers Morgan the reasons why he's decided to step down as Head of the Spanish Football Federation.@piersmorgan | @TalkTV | #PMU pic.twitter.com/agF1ENrYXz“ — Piers Morgan Uncensored (@PiersUncensored) September 10, 2023

El diario británico The Sun ha ofrecido un segundo adelanto de la entrevista, que se emitirá por completo este martes, y en ella Rubiales insiste en que el beso a Jenni es "exactamente el mismo que el de un beso a una de mis hijas. Entre amigos y familiares, eso es muy, muy común".

A su vez, Rubiales explicó que hubiese actuado de la misma manera en caso de tratarse de un triunfo de la selección masculina.