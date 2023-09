Luis Rubiales, en el día de su dimisión como presidente de la RFEF, vino a Londres para charlar -largo y tendido- con Piers Morgan. No sabemos si Rubiales buscó al comunicador o fue a la inversa, pero se sentaron juntos en una entrevista exclusiva de dos horas.

Quizá en España algunos oigan hablar de Morgan por primera vez este lunes. En el mundo anglosajón es tremendamente conocido; no sólo en Reino Unido sino también en Estados Unidos, donde sustituyó al mítico Larry King en el late show de la CNN y donde ha participado en distintos reality shows.

“Some people will rejoice that @LuisRubiales17 has resigned, others will think it’s wrong he’s lost his job, and may now face criminal prosecution, for THAT kiss. Whatever your view, it’s one of the most compelling interviews I’ve done, and Rubiales left nothing in the locker. pic.twitter.com/xzRFGHCacT“