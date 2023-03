El defensa de la selección española Nacho Fernández ha afirmado en rueda de prensa que está en un momento "feliz" y no le preocupa su futuro: "Vivo el presente". En su vuelta a la selección dice vivir el momento, "con la misma ilusión del primer día".

El central del Real Madrid es una de la novedades de la lista de Luis de la Fuente para los dos primeros partidos clasificatorios para la Eurocopa 2024, regresando a la Roja después de cuatro años.

España se mide este sábado a Noruega en Málaga y el martes 28 viaja a Glasgow para enfrentarse a Escocia, ambos en directo por La 1 y RTVE Play a partir de las 20:45 horas.

Nacho asegura que se siente "en el mejor momento de mi carrera deportiva. Es cierto que al principio de la temporada fue complicado, porque yo me sentía bien pero no tenía la confianza del entrenador. Pero ahora ha dado un vuelco".

En ese sentido, a punto de cumplir su contrato este verano con su club, "la situación no cambia nada, como si tuviera dos años más". El canterano del Madrid añade que su renovación "no es una cuestión de años o dinero. Siempre he vivido lo mismo desde que estoy aquí y siempre le he dado la vuelta a la tortilla".

"Es especial que el Bernabéu te cante, ni soñado, es increíble y se lo agradezco muchísimo", ha añadido sobre el apoyo de la afición.

"Siempre habrá roces en los Clásicos" Nacho había sido precedido en la sala de prensa el día anterior por Carvajal, al que se le preguntó por el Clásico contra el Barça y el VAR. "No queremos dudar del sistema, lo apoyamos, pero tenemos que conseguir que con la tecnología no haya tantas polémicas", ha secundado. 00.19 min Ceballos y Gavi olvidan sus diferencias y se centran en la selección - ver ahora Acerca de los roces con jugadores del Barça, después de que Ceballos desvelara que Luis de la Fuente medió en su pique con Gavi, Nacho ha restado importancia: "En un Clásico hay roces, hay patadas, hay peleas... pero es fútbol. Cuando pase la selección volverá a ser lo mismo. Gavi es un buen chaval y Dani también lo es, todo se queda en el campo". Asimismo, ha querido restar polémica con el anterior seleccionador, Luis Enrique, al asegurar que su ausencia se debió a "motivos deportivos, nunca he tenido problemas con él. Tenía la esperanza en volver con él, a lo mejor en el futuro volvemos a coincidir". No obstante, y a pesar de que ha afirmado que no le gusta "estar metido en el lío", ha reconocido sí que se veía capaz de estar con el asturiano, "sobre todo los dos últimos años, que me veía a un nivel muy bueno".