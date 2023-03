España - Noruega: resumen, resultado y goles

La selección española ha vencido este sábado a Noruega (3-0) en el primer partido de clasificación para la Eurocopa 2024. España empata en la cabeza de su grupo clasificatorio con su próximo rival, Escocia, que ha calcado el resultado horas antes ante Chipre.

Estreno en el banquillo de la Roja de Luis de la Fuente, más sufrido de lo que refleja el marcador gracias al otro protagonista de la noche: Joselu Mato. El delantero del Espanyol, a sus 32 años, ha debutado con dos goles en dos minutos. "Me siento como un chaval de 18 años", ha declarado a TVE al término.