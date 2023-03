El guardameta del Chelsea, Kepa Arrizabalaga, está feliz por volver a ser convocado con la selección española de fútbol. Una convocatoria que ha tardado más de dos años y que llega en su mejor momento, después de volver a ser indiscutible en su club.

"Estoy feliz de estar aquí. Llevaba muchos años viniendo y estos dos años sin venir.... Cada convocatoria me quedaba con la sensación de que me hubiese gustado estar. Pero yo había hablado con él (Luis Enrique) y me dijo quemientras no jugara en el club no tenía la oportunidades de estar aquí", desveló.

Por eso, la meta de Kepa este tiempo estaba claro: "Mi primer objetivo era jugar en mi club para el siguiente paso este, estar aquí", agregó.

Además, desveló que durante el tiempo que no fue titular en el Chelsea no se quedó lamentándose y se propuso mejorar para volver al once inicial.

"Me propuse llegar a casa con la cabeza tanquila y la sensación sensación de darlo todo. Trabajé desde el primer día para darle la vuelta y, cuando tuviese las oprutnidades, pues aprovecharlas... Cuando tienes que salir de lo que llevas mucho tiempo haciendo, necesitas adptarte y entrenar esas coas. Y eso es para lo que aproveché ese tiempo", agregó.

"Nos enfoncarmeo en el bloque" Por otro lado, el guardameta español también habló de la ausencia de Haaland en Noruega y, aunque destacó que es un futbolista "imparable", afirma que piensan en los nouegos en bloque. "Es mejor que no esté, sobre el papel, pero saldrá otro delantero que lo intentará hacer igual que él. Nos enfoncarmeo en un bloque y no en individualidades", desveló.



Además, pese a que Haaland no vaya a jugar, habrá otros futbolistas importantes a los que vigilar como Odegaard. "Odegaard lo está haciendo a un nivel altímismo y es un jugador que tendremos que controlar", señaló.