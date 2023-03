A la jugadora del FC Barcelona Aitana Bonmatí le gustaría que el conflicto que hay entre 15 jugadoras de la selección española y Jorge Vilda, seleccionador femenino, llegue a su fin.

Así lo ha asegurado en una entrevista donde pide "que las dos partes nos acercáramos y pudiéramos hablar, al menos".

"Estamos en un momento delicado y me gustaría que las dos partes nos acercáramos y pudiéramos hablar, al menos. Hablar para ver cómo podemos arreglar las cosas por el bien del fútbol femenino. Fuera orgullos y fuera todo: están en juego muchas cosas. Y pido poder tener una conversación y expresar opiniones. Que se nos escuche. No lo hacemos por capricho, lo hacemos por el bien del fútbol femenino", comentó en su entrevista con el Diario Ara.

"No creo que las mejoras que estamos pidiendo y que hemos pedido sean porqué sí. No se debe a que nos ha salido un día así como así. Somos superprofesionales y queremos lo mejor para el Barça y para la selección española. Queremos luchar por ser las mejores del mundo y creo que esto dice mucho de nosotros", agregó.

"Todo sigue parado"

Bonmatí desvela también que las posturas con Vilda y la Federación no se han acercado, pese a que han pasado ya seis meses desde que se desvelaron las discrepancias.

“Me gustaría acercar posturas y que esto no sea una guerra“

"Está todo igual. Sigue parado. Me gustaría acercar posturas y que esto no sea una guerra. Nosotros no queremos ninguna guerra con nadie", señala y añade que "han sido meses muy difíciles" porque para estas jugadoras "acudir a la selección es básico"

“No yendo con la selección estamos perdiendo más que ganando“

"Es parte de nuestra carrera, parte de nuestra vida. No yendo estamos perdiendo más que ganando. En todos los sentidos. Estamos en un momento en el que estaría bien centrarnos y despejar las cosas. Por el bien de todos", pidió nuevamente.

00.24 min Mapi León: "Me voy a perder un Mundial por una cosa en la que creo"

Por último, insistió en que estos meses sin jugar con la selección "no fueron fáciles" como tampoco lo ha sido "ver cómo se nos ha tratado a nivel de los medios de comunicación". Para poder sobreponerse a ello, Aitana Bonmatí desvela que se centró mucho en el Barça.

"El tema de la selección es una cuestión que nos ha sacado mucha energía y, al final, debemos focalizarnos en lo que tenemos ahora, que es el Barça", aseguró.

"Me he podido sobreponer centrándome mucho en el Barça. El foco lo tenía aquí, y respecto a la selección tampoco he podido hacer mucho más. Hemos hablado abiertamente del tema. Si te quedas las cosas para ti se enquistan y la bola se hace más grande. Son situaciones de las que he aprendido mucho, y seguro que en algún otro momento las gestionaría de otra forma", finalizó.