Jorge Vilda, técnico de la selección española de fútbol, sigue insistiendo en el "diálogo" para terminar con el conflicto surguido en septiembre y por el 15 jugadoras que renunciaron a jugar con España.

Aunque el técnico quería pasar página y "poner el foco" en el nuevo equipo de jugadoras que ha formado en la selección, ha terminado asegurando que terminar con este conflicto "no depende de mí".

"No depende de mí. Nosotros, la Federación, todos, estamos siempre abiertos al diálogo", ha respondido Vilda a la pregunta de si hay alguna posiblidad de que vuelvan las 15 jugadoras antes del Mundial.

Y es que, aunque Vilda insistió en que no quería hablar de ese desencuentro, las continuas preguntas por el asunto terminaron haciendo ceder al seleccionador que finalizó así su rueda de prensa.

"Yo no oculto nada"

El seleccionador tampoco quiso desvelar si había hablado con Jenni Hermoso, que regresa a la lista tras dos ausencias, ni si ha tenido contactos con Alexia Putellas, que aún se está recuperando de su lesión en el cruzado.

Sin embargo, defendió que esta actitud no es para ocultar nada.

"No lo entendáis como ocultar. Yo no oculto nada. Creo que son conversaciones privadas que no tengo que desvelar. Y sobre el tema del conflico son 5 meses hablando de lo mismo y, por mi parte, ya está todo dicho", agregó.

"No quiero desviar la atención. Ni dar ningún motivo a más especulaciones porque no nos interesa", insistió Vilda que quiere "poner el foco" en las 25 jugadoras convocadas.

"El foco está puesto en ellas. En la Copa deNaciones. En preparar al equipo para el Mundial y lo demás, lo que yo no puedo controlar, no me preocupa. Yo me preocupa de lo que controlo que es convocar a las mejores", afirmó.