La delantera Jenni Hermoso, una de las capitanas de la selección española de fútbol femenino, anunció este martes su apoyo a las 15 jugadoras de la Roja que pidieron no ser convocadas.​"Quiero manifestar públicamente mi apoyo a todas las compañeras que hace unos días decidieron comunicar su postura. No solamente entiendo sus razones, sino que también he vivido muchas de las sensaciones y preocupaciones que han comunicado", señaló Hermoso en sus redes sociales.