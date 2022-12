Mapi León: "Me voy a perder un Mundial por algo que creo"

La jugadora del FC Barcelona Femení Mapi León ha hablado del conflicto con Jorge Vilda y su renuncia a la selección española. En una entrevista en Catalunya Ràdio la jugadora ha asegurado estar dispuesta a perderse el Mundial de Australia y Nueva Zelanda 2023 "por algo en lo que cree". "Hay veces que sacas tu máximo rendimiento y veces que no. Si no lo estás sacando, necesitas parar y pensar cómo es posible. Al final ir a un sitio en el que no te estás sintiendo igual en el trato a nivel profesional... hay muchas cosas que se tienen que mejorar como en todo",dice. "Nadie tiene que estar sacando del cajón toda la basura, es intentar que haya un acuerdo para que las cosas se mejoren. No estamos diciendo que una persona sea mejor o peor, estamos diciendo que las cosas así no funcionan", añadió Mapi León.