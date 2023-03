Alexia Putellas, merecida The Best pese a llevar sin jugar desde julio

Hace siete meses, el pasado 5 de julio, Alexia Putellas se rompió el ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda a las puertas de la Eurocopa. Una lesión de gravedad que la dejó fuera del torneo continental y que la mantiene todavía alejada de los terrenos de juego.

Pero ese terrible contratiempo no ha impedido que Putellas haya hecho historia y que este lunes haya recibido en París su segundo galardón The Best consecutivo, convirtiéndose en la primera jugadora que repite en este trofeo.

02.53 min Alexia Putellas gana su segundo 'The Best' consecutivo como mejor jugadora del año

Este premio se une, además, a sus dos Balones de Oro y pone de manifiesto que la capitana del Barça es la mejor futbolista española de la historia y que fue también la mejor de la temporada pasada. Pero ¿por qué algunos dudaban de ello?

Una temporada sobresaliente La respuesta está en esa grave lesión. Hasta la propia Alexia dudó si le darían el premio y se mostró sorprendida al recibirlo. "Cuando estas tanto tiempo fuera yo entendía como que no te tenían en cuenta y todo eso, pero me han demostrado que no y la temporada pasada fue increíble", decía en declaraciones a la prensa tras ganar su The Best. Y ciertamente sí que lo fue. Es verdad que Putellas se perdió la Eurocopa, pero si tenemos en cuenta que este premio mira el desempeño de las jugadoras desde agosto de 2021 hasta el 31 de julio de 2022, el desempeño de Alexia fue sobresaliente. 01.38 min Messi y Putellas se coronan en la gala The Best A nivel de títulos, la capitana culé tuvo el honor de levantar tres trofeos con el Barcelona: Liga, Copa y Supercopa de España. Además, lo hizo liderando a un Barça que ganó todos sus partidos y estableció un récord inmejorable de 46 partidos oficiales ganando. Una racha a la que contribuyó el buen hacer de Putellas que destacó como máxima asistente del equipo, con 18 asistencias, y que la sitúo como la tercera máxima goleadora de la liga española, con 18 tantos, solo por detrás de Oshoala y Geyse Ferreira, ambas con 20 goles. [Repasa la trayectoria de Alexia Putellas, en RTVE Play]

Alexia, MVP de la Champions Pero los méritos de Alexia Putellas no se quedan solo en las competiciones domésticas. La capitana del Barça también brilló sobremanera en la Liga de Campeones. Cierto es que cayó en la final contra el Wolfburgo y no pudo levantar el título, pero Alexia fue elegida como la MVP de la Champions League 2021/22. La capitana culé fue, además, la máxima goleadora del torneo con 11 tantos y repartió dos asistencias. 00.33 min Alexia Putellas, la futbolista total del Barça Además, si contabilizamos todos los partidos que disputó este curso con el Barça y la selección, Alexia acumuló la friolera de 42 goles y 23 asistencias en 55 partidos. Unos números de ensueño teniendo en cuenta que estamos hablando de una centrocampista y no una delantera nata.

La rotura del cruzado le dejó fuera de la Euro femenina Luego, cuando Alexia se disponía a liderar a España en la Eurocopa llegó la desafortunada lesión que la mantiene alejada de los terrenos de juego, pero eso no ha sido impedimento para hacerse con el The Best. Alexia Putellas repite corona y logra su segundo Balón de Oro Sobre todo, porque sus dos rivales por el premio, Beth Mead y Alex Morgan, no fueron tan regulares. En el caso de la británica su mayor mérito fue ganar la Eurocopa con Inglaterra, competición en la que fue Bota de Oro y MVP, tras marcar seis goles y dar cinco asistencias. Sin embargo, a nivel de clubes, Beth Mead no ganó ningún título y su cifra de goles en la temporada regular fueron de 13 goles y 13 asistencias, cinco menos de los que había logrado Alexia con el Barça. Alex Morgan, por su parte, también tenía sus méritos, pero los éxitos de Alexia fueron más y decantaron la balanza a su favor. Alexia Putellas, un Balón de Oro para un fútbol femenino que sigue sin profesionalizarse M.J. CALEYA Aun así, la delantera estadounidense destacó por los 21 goles que anotó en la National Women’s Soccer League, y que le permitieron ser la máxima anotadora la liga norteamericana femenina. A escala internacional, Morgan brilló al anotar el gol de la victoria de Estados Unidos sobre Canadá en la final del la CONCACAF 2022, competición en la que también se proclamó máxima goleadora del Torneo.