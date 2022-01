Alexia Putellas, ganadora del premio 'The Best 2021'

Alexia Putellas corona su año perfecto con el The Best. La internacional española y jugadora del FC Barcelona Alexia Putellas ha conquistado este lunes el FIFA The Best a mejor jugadora del año, el primero de la historia para una futbolista española, en la gala organizada en la sede de la FIFA de Zúrich (Suiza), y corona su año perfecto con triplete de galardones.

La capitana blaugrana, de 27 años, completa así su pleno de premios de 2021, después de alzar el de Jugadora del Año de la UEFA y el Balón de Oro, premio que supuso el segundo de la historia del fútbol español tras el de Luis Suárez (1960) y el primero para una mujer española.

El trofeo de la FIFA confirma el año perfecto de la de Mollet del Vallès y el crecimiento del fútbol español y del Barça en particular -cuatro de las 13 nominadas eran jugadoras azulgranas-, después de un año en el que las culés conquistaron el triplete: Primera Iberdrola, Copa de la Reina y 'Champions'.

De hecho, la también azulgrana Jenni Hermoso ha acompañado a la catalana en el podio final, en el que también está la australiana del Chelsea Sam Kerr. Curiosamente, ninguna de ellas ha integrado el once ideal del año de la FIFA, que compusieron Christiane Endler, Lucy Bronze, Wendie Renard, Millie Bright, Magdalena Eriksson, Estefanía Banini, Carli Lloyd, Barbara Bonansea, Vivianne Miedema, Martha y Alex Morgan.

Alexia, feliz tras conseguir el galardón La española se mostró "muy feliz" por conquistar este lunes el premio 'The Best', otorgado por la FIFA a la mejor jugadora femenina, y recordó que sólo hacía "falta trabajar y tiempo" para que apareciese el "muchísimo talento" que existe en España. "Estoy muy, muy feliz. Principalmente quiero agradecérselo a todas mis compañeras, y felicitarlas también porque esto es de todas. Sin duda, este premio va a hacer que siga con más motivación este año y espero que tengamos muchísimo éxito", apuntó Alexia Putellas tras la concesión del premio a través de una videoconferencia. “Este trofeo es el trabajo de muchísimos años“ La catalana recalcó que el gran año del FC Barcelona fue provocado "por un trabajo de muchísimos años". "Sin duda, este año 2021 fue perfecto, tuvimos mucho éxito y conseguimos la Liga de Campeones. Estoy muy contento y esperemos que este año continuemos así", comentó. "Creo que en España hay muchísimo talento y lo que hacía falta era trabajar y tiempo porque esto no es fruto de meses ni de días, son muchos años de trabajos y sólo necesitábamos que hubiera un proyecto que creyera en que las jugadoras españolas podíamos ser las mejores del mundo. El FC Barcelona ha hecho un trabajo increíble", sentenció.

Robert Lewandowski consigue su tercer título 'The Best' El polaco Robert Lewandowski ha conquistado, por delante del argentino Leo Messi y del egipcio Mohamed Salah, el FIFA The Best como mejor futbolista del año, con el que iguala a Cristiano Ronaldo como el jugador más premiado en la historia del galardón con tres premios (2020, 2017 y 2016)

Resto de premios con protagonismo del Chelsea En el plano individual el conjunto inglés fue reconocido después de completar un año de ensueño. Thomas Tuchel, técnico del cuadro blue ha sido reconocido como mejor entrenador de 2021 en la gala por delante del español Pep Guardiola (Manchester City) y del italiano Roberto Mancini (selección Italia), los otros dos nominados finalistas. La Champions League y la Supercopa de Europa son los trofeos que consiguió el alemán la pasada campaña. Por su parte, el senegalés Edouard Mendy, portero del Chelsea, ha sido elegido mejor guardameta de 2021 en la gala The Best. Sus excelsas actuaciones en la portería inglesa le convirtieron en figura clave del Chelsea que se coronó en la Liga de Campeones, tanto que fue elegido mejor arquero del torneo. Además, las hinchadas de Dinamarca y Finlandia, por su comportamiento el día que Christian Eriksen sufrió un paro cardíaco durante la Eurocopa han recibido el premio a la mejor afición 2020 en la gala The Best y La selección de Dinamarca, junto a su equipo médico y técnico, han sido galardonados con el premio al Juego Limpio The Best 2021.