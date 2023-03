Lionel Scaloni se lleva el premio 'The Best' a mejor entrenador del año

Lionel Scaloni, entrenador de la selección argentina, se ha alzado con el trofeo a mejor entrenador FIFA del año por delante de Ancelotti. El técnico de la albiceleste se ha mostrado feliz por el título. "Agradecer a los jugadores que me han votado, tiene un valor enorme", decía el ex jugador de Mallorca o Deportivo de la Coruña. "Quiero agradecer también al presidente de la AFA, Aimar y a todo mi cuerpo tècnico, que son amigos, eternamente agradecido". "No hay cosa más linda que ver feliz a tu país", señalaba.