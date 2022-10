La internacional española y jugadora del FC Barcelona, Alexia Putellas, ha conquistado este lunes el Balón de Oro femenino de la temporada 2021-2022, un galardón que se une al logrado el pasado año y que le confirma como la gran estrella del fútbol femenino mundial. Después de una temporada impoluta con el Barcelona, la española vuelve a lograr el galardón y se convierte en leyenda.

Con 34 goles en 43 partidos, Alexia Putellas sigue deslumbrando al mundo hasta que llegó la lesión. Unos títulos y números que sí le han servido para llevarse el galardón de Mejor jugadora de la UEFA del Año y también el Balón de Oro 2022.

La capitana azulgrana, de 28 años y actualmente recuperándose de su grave lesión de rodilla, ha vuelto a alzar el prestigioso trofeo que otorga la revista deportiva de su país 'France Football', que en esta ocasión ha cambiado su criterio de elección para premiar la temporada futbolística en lugar del año natural, todo tras un año de altibajos.

Con su segundo 'Balón de Oro' consecutivo (2021 y 2022), Putellas se convierte en el primer futbolista español, hombre o mujer, en ganar dos veces este galardón, que solo otro jugador del país, Luis Suárez, ha conseguido alzar (1960).

"Espero que la próxima vez que tenga que hablar sea en el campo"

La internacional española y jugadora del Barcelona Alexia Putellas se ha mostrado emocionada tras recibir su segundo Balón de Oro consecutivo, algo que "no" creía que fuese "posible" debido a la grave lesión de rodilla que le hizo perderse la Eurocopa, y espera que la próxima vez que tenga que hablar "sea en el campo".

01.29 min Alexia Putellas: "Me veía lejos de lograr este Balón de Oro"

"Espero que la próxima vez que tenga que hablar sea de nuevo en el campo, ganando como a mí me gusta", señaló tras recoger su galardón. "El 5 de julio me rompí la rodilla y creía que esto no sería posible, creía que se iba a recordar lo más reciente, la Eurocopa", añadió.

Además, la catalana confesó que no está pasando por buenos momentos por la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda que le obligó a perderse la cita continental. "Va bien, pero no quiero engañar. Echo mucho de menos esos momentos, sentirme futbolista y hacer lo que más me gusta", dijo casi entre lágrimas. "Gracias a mi familia. Llevamos unos meses que no están siendo como queremos", añadió.

A pesar de todo, la de Mollet del Vallès se mostró "muy feliz" de poder "volver" a la gala como ganadora. "Cuando hace un año conseguimos ganar el primero, me propuse intentar mejorar ese año para ponerlo al servicio del equipo. Verlo recompensado de esta manera de enorgullece. Sin mis compañeras no estaría aquí; algunas están presentes aquí, otras en Barcelona. Las aprecio muchísimo, es un privilegio ser su compañera", subrayó.