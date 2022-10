Alexia Putellas recoge el Balón de Oro por segundo año

La jugadora del FC Barcelona Alexia Putellas ha ganado el Balón de Oro en categoría femenina por segundo año consecutivo. Y ello a pesar de que lleva lesionada tres meses."Estoy muy feliz de volver a estar aquí. La verdad que cuando hace un año conseguimos ganar el primero me propuse mejorar ese año para ponerlo al servicio del equipo y por supuesto verlo recompensado de esta manera me enorgullece", ha dicho. "Para ser sincera el 5 de julio, cuando me rompí la rodilla, creía que esto no sería posible", ha añadido. Además, ha tenido una mención a la federación inglesa, organizadora de la Eurocopa 2022, "un ejemplo de cómo se hacen las cosas" en el fútbol femenino.

Foto: FRANCK FIFE / AFP