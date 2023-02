La carta de Sergio Ramos en la que se despide como internacional español tras no contar para el nuevo seleccionador ha causado sorpresa en la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), donde entienden como "desmedidos" sus "ataques" a Luis de la Fuente.

El jugador con más partidos en la historia de la selección española absoluta (180) ha anunciado este jueves en las redes sociales su adiós a la Roja con un duro comunicado, que en la federación no ha gustado teniendo en cuenta que, como reconoce el jugador del PSG, el propio Luis de la Fuente le llamó para explicarle personalmente la decisión, lo que supone un trato especial.

"No cuenta y no va a contar conmigo, independientemente del nivel que pueda mostrar o de cómo continúe mi carrera deportiva" y "el fútbol nunca es solo fútbol", son frases de la carta de Sergio Ramos que consideran malintencionadas desde la Federación porque dan a entender que la decisión tiene un carácter extradeportivo, según han apuntado fuentes del organismo a Efe y RTVE.

La RFEF aclara que el hecho de seleccionar o no a Ramos (y cualquier jugador seleccionable) depende única y exclusivamente de Luis de la Fuente, como lo fue de su antecesor en el cargo, Luis Enrique Martínez, y no se comprende la reacción del futbolista, que ya conocía desde la pasada semana que no estaba en la prelista de la primera convocatoria del nuevo responsable del combinado nacional para los dos primeros partidos de clasificación a la Eurocopa 2024, ante Noruega y Escocia.

Cabe recordar que De la Fuente, entonces seleccionador de la sub- 21, ya prescindió de Ramos para los últimos Juegos Olímpicos tras haber recibido la petición expresa del propio futbolista.