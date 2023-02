Sergio Ramos se ha despedido de la selección española de fútbol tras una llamada del seleccionador Luis de la Fuente en la que le ha comunicado que no contará con él "independientemente del nivel que pueda mostrar o cómo continúe mi carrera deportiva" ha indicado el defensa del PSG.

Ramos dice adiós a 'La Roja' tras 180 internacionalidades y "con mal sabor de boca" porque esperaba que "el final del recorrido fuera más largo y a la altura de todos los éxitos que hemos logrado" señala el central.

“Seguiré animando a mi país desde casa con la emoción del privilegiado que ha podido representarlo orgulloso 180 veces. ¡Gracias de corazón a todos los que siempre creísteis en mí! ❤️��❤️ pic.twitter.com/KzVldPhiqo“ — Sergio Ramos (@SergioRamos) February 23, 2023

El jugador de Camas ha mostrado su admiración por jugadores como Modric, Messi o Pepe, que pese a su edad continúan jugando con sus respectivas selecciones. "Humildemente, creo que esa trayectoria merecía terminar por una decisión personal o porque mi rendimiento no estuviera a la altura de lo que merece nuestra selección. Miro con envidia a Modric, a Messi, a Pepe... La esencia, la tradición, los valores la meritocracia y la justicia en el fútbol. Lamentablemente no será así para mí porque el fútbol no siempre es justo y el fútbol nunca es sólo fútbol" ha remarcado el exjugador madrididista.