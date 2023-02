Ramos comienza su post en redes sociales resaltando que la decisión del seleccionador no le deja abierta ninguna puerta por muy bueno que pudiese ser su rendimiento deportivo en el futuro: “Ha llegado la hora, la hora de decir adiós a la Selección, nuestra querida y emocionante Roja. En la mañana de hoy he recibido la llamada del actual Seleccionador que me ha comunicado que no cuenta y que no va a contar conmigo, independientemente del nivel que pueda mostrar o de cómo continúe mi carrera deportiva.”

A continuación el de Camas deja clara su decepción: “Con mucho pesar, es el final de un recorrido que esperaba que fuera más largo y que terminara con un mejor sabor de boca, a la altura de todos los éxitos que hemos logrado con nuestra Roja”.

Sin que nadie se lo diga, deduce que se debe a una cuestión de edad Luego sube el nivel de sus críticas y a la vez da a entender que es él mismo quien deduce, sin que nadie se lo haya explicitado, que le dejan fuera por su edad: “Humildemente, creo que esa trayectoria merecía terminar por una decisión personal o porque mi rendimiento no estuviera a la altura de lo que merece nuestra Selección, pero no por cuestión de la edad u otras razones que, sin haberlas oído, he sentido”. Es entonces cuando se compara con otros jugadores de su quinta, en una enumeración en la que siente excluido por motivos extrafutbolísticos después de la llamada de hoy de Luis de la Fuente: “Porque ser joven o menos joven no es una virtud o un defecto, es solo una característica temporal que no necesariamente está relacionada con el rendimiento o la capacidad. Miro con admiración y envidia a Modric, a Messi, a Pepe… la esencia, la tradición, los valores, la meritocracia y la justicia en el fútbol. Lamentablemente no será así para mí, porque el fútbol no siempre es justo y el fútbol nunca es solo fútbol”.