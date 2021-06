El hasta la fecha capitán del Real Madrid, Sergio Ramos, ha afirmado en una rueda de prensa que nunca estuvo en su cabeza irse del Madrid. El camero aceptó la oferta de un año con bajada de salario, pero cuando lo hizo desde el club le dijeron que había caducado. "No era un problema de dinero, era un tema de años".

02.16 min Sergio Ramos, el adiós de una leyenda blanca

Tras un acto institucional en el que se le vio emocionado y donde no quiso lanzar ningún reproche, el andaluz compareció en una rueda de prensa pedida por él, donde se ha explicado porque, según ha dicho, quería agradecer a los medios de comunicación y "aclarar todo lo que se ha generado".

A la segunda pregunta -la primera ha sido a la televisión oficial del club- ha detallado todo el proceso: "Lo primero que quiero aclarar es que nunca he querido irme. Me remonto a la Liga del confinamiento, que ganamos con mucho esfuerzo. El club me ofreció la ampliación de contrato pero por el tema del COVID-19 se fue aplazando. Llegados estos últimos meses el club me hace la oferta de un año con bajada de salario".

Ramos ha continuado: "Quiero recalcar que el dinero nunca fue problema. El presidente sabe de mi boca que lo mío era un tema de años, de tranquilidad para mí y mi familia. En las últimas conversaciones acepto la oferta y se me dice que ya ha caducado, que ya no hay oferta. Dentro del plazo que hasta el 30 de junio soy jugador del Madrid, se me dice que ya no soy jugador".

Sin embargo, no ha querido entrar a valorar si ha habido mal trato del club hacia él en preguntas posteriores: "Las circunstancias son las que son. Consideran que la oferta ha caducado y es lo que hay que aceptar". "Quería continuidad para mí y mi familia, creo que me lo he ganado pero no lo han visto así", ha dicho en otra respuesta.

"Lo mío era un no a una propuesta que había sobre la mesa, pero sin ninguna fecha de caducidad. Sí que he dicho en alguna ocasión que planificasen sin mí pero porque nadie está por encima de la institución", ha añadido después.

"Me hubiera gustado seguir unos años más y tener la tranquilidad que han tenido otros", ha dicho sin aludir a las renovaciones de Modric o Lucas Vázquez, entre otros. "El Madrid es mi casa, como he dicho en el acto institucional no es un adiós, sino un hasta luego", ha reiterado.

Asimismo tampoco considera que el acto haya sido una salida por la puerta de atrás: "Me hubiera gustado en el estadio, pero 'chapeau' por el club. Me hubiera gustado por la afición, pero no puede ser mejor. Las circunstancias son las que son por el COVID, pero me siento un privilegiado".

En cuanto a sus posible destinos, no ha desvelado las ofertas que maneja pero ha desvelado que la opción de volver al Sevilla no la contempla y la posibilidad de fichar por el Barça, "es un no rotundo como el Nuevo Bernabéu de grande". Ramos ha dejado entrever que el rechazo del Madrid le ha obligado a buscar ahora las alternativas.

Acto institucional sin reproches 03.25 min Sergio Ramos: "Esto es un hasta luego, porque tarde o temprano volveré" Ramos no ha podido evitar emocionarse en su despedida del que ha sido su club durante 16 años. Pero también ha dejado un mensaje para el futuro: "Esto no es un adiós, es un hasta luego. Tarde o temprano volveré". "Ha llegado uno de los momentos más difíciles de mi vida. Uno nunca está preparado para decir adiós al Real Madrid. Llegué de la mano de mis padres...", son la palabras dichas en tan solo unos pocos segundos antes de romper a llorar. Ramos cierra un ciclo, pero deja también la puerta abierta a otros proyectos deportivos porque ha asegurado que espera ganar más títulos. Lo que no ha pronunciado son malas palabras, cuando en algunos medios se especulaba que iba a dar su versión sobre las infructuosas negociaciones para la renovación. Un día después de conocerse la falta de acuerdo para su renovación y el anuncio de su despedida, el de Camas (Sevilla), ha comparecido en un acto institucional sin preguntas junto al presidente del club, Florentino Pérez. El jugador ha preferido agradecer a todos, empezando y remarcando a su familia, que le ha arropado al completo en el antepalco de honor del Bernabéu. Pero también al presidente "por todo tu cariño". El único lamento de Ramos ha sido "no poder despedirme en el estadio", ya que también ha agradecido a la afición su apoyo. El madridismo y algunas de sus leyendas despiden a Sergio Ramos Antes de los discursos fue proyectado un vídeo con momentos estelares de la carrera del defensor en sus 16 años con la camiseta del Madrid, que tanto Ramos como su mujer, Pilar Rubio, y sus hijos contemplaron con gesto serio.