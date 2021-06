Sergio Ramos ha puesto fin a 16 años como jugador del Real Madrid. El capitán se ha despedido del club blanco como segundo jugador más laureado en la historia del Madrid tras 22 títulos, entre los que se encuentran las cuatro Champions. La marcha de Sergio Ramos ha hecho que muchos jugadores, desde leyendas del madrismo hasta compañeros del capitán, se hayan despedido de él en las redes sociales.

Iker Casillas recordaba 'La Décima' en la que Ramos marcó uno de lso goles más importantes del madridismo. El exportero ha recordado a su excompañero como "Leyenda del Real Madrid".

Otros como sus compañeros de equipo también han dicho adiós a su capitán recordando los momentos y volviendo acategorizarle como 'leyenda'

“More than a Capitán, my friend, my brother thanks for all the moments we spent together on the road of success for the @realmadrid Wish you all the best legend @SergioRamos ❤️������ pic.twitter.com/3KcYOq4IwU“