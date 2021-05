Liga 2020-2021

El subcampeonato del Real Madrid deja una sensación agridulce, no solo por ver escaparse un título liguero y a manos del vecino Atlético, sino también por la sensación de fin de ciclo que queda en el vestuario blanco. Un fin de ciclo alimentado por las dudas sobre el futuro que deja, empezando por todos, el propio técnico, Zinedine Zidane.

De confirmarse, sería la segunda salida del entrenador francés del club donde logró la Champions como jugador y entrenador. La segunda 'traición' a Florentino Pérez. Su anuncio puede ser cuestión de días.

Pero, como ya ocurriera en 2018 en plena fiesta y resaca de la última Copa de Europa conquistada, cuando las palabras de Cristiano Ronaldo en el mismo césped de Kiev daban a entender que se cerraba un ciclo de esplendor, en el Madrid de 2021 hay algunas piezas clave que están sembrando las dudas sobre el proyecto del futuro.

Empezando por su técnico y continuando por el capitán, Sergio Ramos. A sus 35 años ha rechazado la oferta de renovación del club y plantea el pulso de irse gratis este verano. El París Saint-Germain parece que sería su destino y a Florentino Pérez le tienta que pueda ser la llave simbólica para la llegada del deseado Mbappè.

A lo mejor si a Ramos se le une su pareja en la zaga, Raphael Varane, el precio por la perla de Francia se abarataría. El central es más joven que el capitán, 28 años, y tenía más futuro. Después de 10 años de blanco, se le considera más que amortizado, pero su salida no es de las deseadas y dejaría mermada la defensa.

En una situación similar está Lucas Vázquez, el hombre clave de Zidane que empezó como discutido y se convirtió en insustituible. Al igual que Ramos y Varane, sigue sin aceptar la oferta del Madrid y escucha las de otros pretendientes; se habla de la Premier.

Salidas deseadas: Isco y Marcelo

Otra cosa distinta son las salidas buscadas y deseadas. Es el caso de Marcelo, uno de los veteranos que cada vez tiene menos sitio en el Madrid actual. Tiene contrato hasta 2022, aunque el club le abriría las puertas si pidiera marcharse... pero no es el caso. El brasileño ha expresado en más de una ocasión su deseo de retirarse de blanco.

El de Marcelo es un caso parecido al de Isco Alarcón. Llego como fichaje ilusionante y fue el revulsivo en la final de la Décima en 2014, precisamente contra el Atlético de Madrid. Pero lleva dos temporadas lejos de su mejor nivel y alejado del cariño de los aficionados.

Y una duda es la de Mariano Díaz. El delantero apenas ha contado para Zidane, pero lo sombrío del futuro como entrenador madridista del francés convierten en una incógnita lo que pueda esperarse del ariete en el Madrid.

Precisamente la marcha o no de Zidane ayudaría a aclarar el papel de los cedidos, que se incorporarán este verano a la espera de saber qué quiere el Madrid de ellos y qué querrá el que ocupe el cargo de entrenador.

Sin embargo, ese no es el caso de Gareth Bale, quien tras jugar cedido en el Tottenham supone más un quebradero de cabeza que una solución dentro de la primera plantilla, esté o no Zidane. El deseo del club es venderlo, pero no se descarta otra cesión.