El Atlético de Madrid no tuvo su alirón, pero aguantó sufriendo su ventaja sobre el Real Madrid, ya como su único rival por el título de LaLiga. Victoria con remontada de los rojiblancos sobre Osasuna (2-1) y otro tanto de los merengues en San Mamés frente al Athletic (0-1).

[Así queda la clasificación de Laliga tras la jornada 36]

El FC Barcelona, que ya con los tres puntos del Atlético decía adiós a sus opciones, además cayó en el Camp Nou frente a un Celta de Vigo que les remontó.

Todo por decidir en cuanto al campeonato, pero la margarita ya va algo más deshojada en cuanto a la permanencia, con el Alavés y el Getafe salvados matemáticamente y el Eibar que se despide de Primera.

A la jornada no le ha faltado apenas nada. Goles, emoción e incluso más de una polémica. De no haber aparecido el gol de Nacho para el Madrid, mucho se habría hablado durante la semana de unas manos de Morcillo no pitadas en el área del Athletic.

El Atlético también vio dos goles anulados por fuera de juego, uno a Savic y otro a Carrasco, que en la repetición se vio con claridad que estaban en posición adelantada.

Ambos aspirantes se fueron a los descansos en sus respectivos partidos sin marcar, pero también sin encajar. Tablas en el marcador. También había empate pero con goles en el Camp Nou.

Se adelantó el Barça con gol de Leo Messi en el que podría ser su último partido en un estadio que ha sido su casa y que permanecía vacío por las restricciones debido a la pandemia. Le servía para redondear el 'pichichi' con 30 tantos.

Sin embargo, Santi Mina volvía a poner la igualdad en el electrónico con un gol que pilló despistado a Ter Stegen. En el segundo tiempo los de Koeman se fueron diluyendo y se vieron remontados. Ya para entonces la emoción se vivía en solo dos campos.

El Madrid, líder por minutos Tras buscarlo con ahínco, el Madrid encontraba el premio en el minuto 68 cuando Nacho Fernández aprovechaba la prolongación de un saque de esquina. Con el empate del Atlético eran líderes empatados a puntos. Pero entonces llegó el gol de Budimir para Osasuna, precedido de la revisión del VAR porque Oblak lo sacó sin que el balón llegara a botar. La revisión comprobó que había pasado la línea. Savic y el delantero rojillo se encararon y vieron la amarilla, que en caso del central rojiblanco acarrea sanción. Faltaba un cuarto de hora y el Madrid era líder con un punto de ventaja, pero Renan Lodi aprovechó una asistencia de Joao Félix recién salidos ambos del banquillo y puso el 1-1 en el Metropolitano. El Madrid seguía siendo líder, pero entonces empatado a puntos con el Atlético. Los dos de ventaja se los devolvió al cuadro colchonero el uruguayo Luis Suárez, aprovechando un pase de la muerte de Carrasco al filo del minuto 90. Faltaba la parada de Oblak para darle mayor sensación de agonía, y llegó en el 95 a tiro del 'Chimmy' Ávila. El Atlético se la jugará en su visita a Valladolid, mientras que el Madrid recibirá al Villarreal a la espera de un tropiezo de sus vecinos.