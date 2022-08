-PARTIDOS DEL LUNES: Athletic Club - Mallorca. Iglesias Villanueva (C.Gallego) 17.30 horas.

Getafe - Atlético de Madrid. Sánchez Martínez (C.Murciano)19.30 horas.

Real Betis - Elche. Cuadra Fernández (C.Balear) 21.30 horas.



Este lunes se cierra la primera jornada de la liga 22/23 con tres partidos con aspiraciones europeas. Atlético, Betis y Athletic se miden a Getafe, Elche y Mallorca, respectivamente, con la intención de comenzar el curso con una victoria que les de impulso. El objetivo de los tres primeros al final de temporada es meterse en Europa y arrancar con victoria es la mejor manera de ir acercándose a esa meta.

Enfrente, Getafe, Elche y Mallorca tiene, a priori, la salvación como objetivo pero eso no quiere decir que no se lo puedan poner muy complicado a sus rivales. Si no que se le digan al Real Madrid al que este domingo le tocó remontar contra un recién ascendido como el Almería.

Primer derbi madrileño El Atlético de Madrid arranca su andadura en el Coliseum frente al Getafe en un partido que medirá las ambiciones ambos conjuntos. Los de Simeone quieren confirmar sus buenas sensaciones de la pretemporada (4 victorias) y se apoya en los buenos antecedentes que tienen ante los ‘azulones’. De las 36 veces que se han enfrentado ambos equipos los rojiblancos han logrado 25 victorias, 7 empates y solo 4 triunfos del Getafe. Además, desde que Simeone se hizo cargo del equipo, los colchoneros no han perdido nunca ante el Getafe. Para este partido, lo que más preocupa a Simeone es la faceta defensiva donde no podrá contar con Felipe, con una lesión muscular, ni Jose María Giménez, baja por una amigdalitis. “�� ¡Estos son los futbolistas citados por @Simeone para nuestro estreno liguero! pic.twitter.com/oF4DAdTFsq“ — Atlético de Madrid (@Atleti) August 14, 2022 El ‘Geta’, por su parte, tras una pretemporada irregular (una victoria, dos empates y tres derrotas) quiere ilusionar a su afición con el primer triunfo de Liga. Quique Sánchez Flores tiene con dos bajas sensibles, puesto que tanto Damián Suárez como Luis Milla están lesionados.

El Betis se mide a Elche Los de Manuel Pellegrini, que terminaron la campaña quintos y que también participarán en la Supercopa de España en Arabia Saudí, volverán a marchar por los campos del Viejo Continente tras hacerlo también en el curso 2021-22. En su tercer año en el equipo verdiblanco, el técnico chileno buscará pelear con el 'resto' por la cuarta plaza de LaLiga. Con la única y destacada marcha del lateral Héctor Bellerín y tras retener a Álex Moreno, el cuadro bético arranca con problemas para confeccionar un once de garantías; Sergio Canales y el senegalés Youssouf Sabaly están descartados por molestias musculares, y Martín Montoya también causará baja por una lesión de tobillo. Además, faltan por inscribir seis jugadores, los flamantes fichajes Luiz Felipe y Luiz Henrique y Claudio Bravo, Willian José, Joaquín y Andrés Guardado, y ninguno de ellos estará en el partido del lunes, igual que Marc Bartra, camino de Turquía para fichar por el Trabzonspor. “������



���������������������� ����������������������, @MarcBartra. pic.twitter.com/BpXyYYWMUb“ — Real Betis Balompié ���� (@RealBetis) August 14, 2022 Mientras, el Elche, en el año de su centenario, espera consagrarse en LaLiga y empezar de la mejor manera el curso en un estadio donde consiguió ganar la pasada temporada (0-1) y donde encarriló su permanencia en Primera. El equipo ilicitano, que se ha reforzado con la incorporación de Roger Martí, Pol Lirola y Carlos Clerc, no podrá contar en su estreno con los lesionados Gonzalo Verdú y Lucas Boyé y tendrá la duda de los tocados Javier Pastore y Raúl Guti, un inconveniente al que tendrá que hacer frente Francisco Rodríguez.