El Villarreal se ha impuesto con contundencia a un Levante que continúa sin conocer la victoria desde abril. El submarino sentenció el partido en la primera mitad con tres tantos y se acerca a puestos europeos tras cuatro victorias consecutivas. El Levante se hunde y se sitúa a ocho puntos de la salvación.

[Así te hemos contado el Villarreal 5-0 Levante]

Por su parte, el Athletic de Bilbao ha superado con solvencia a Osasuna a pesar del gol local al inicio del encuentro. Un magistral Oihan Sancet anotaba un triplete para colocar al Athletic muy cerca de Europa en la jornada 19 de LaLiga.

[Así te hemos contado el Osasuna 1-3 Athletic]

El Villarreal descorcha el champagne ante el Levante

El Villarreal goleó con comodidad a un frágil Levante en un encuentro resuelto en una primera parte en la que no dio opción a un rival que cuando quiso no pudo y que acusó mucho la condición de colista, que no conoce la victoria en el campeonato y que se hunde cada vez más en cada jornada.

Los goles de Dia, Pau Torres y Gerard Moreno dejaron clara la diferencia entre ambos conjuntos antes del descanso como fruto del juego desarrollado por el conjunto local y en la segunda parte Trigueros y nuevamente Gerard redondearon el marcador a pesar de las buenas paradas del meta visitante Aitor Fernández.

La consistencia local contrastó con la debilidad un equipo que no ha sido capaz de levantar cabeza y que ofreció en La Cerámica una de sus peores imágenes de la temporada ante un rival que no le concedió nada.

En la segunda parte el Villarreal se dedicó a contemporizar el resultado y a no conceder ocasiones al rival. Una pérdida en la salida de balón, permitió que Manu Trigueros hiciera en un disparo lejano el 4-0 y confirmara un triunfo que terminó por fraugarse con el quinto tanto de Gerard en los últimos minutos.

Con este resultado, el equipo entrenador por Emery se coloca a dos puntos de Europa League sumando su cuarta victoria consecutiva en liga. Por su parte, el Levante continúa colista de la competición con ocho puntos y continúa sin conocer la victoria esta temporada.