Buenas noticias para el Barcelona. Los jugadores Dest, Gavi y Balde han dado negativo en los últimos test realizados a los jugadores afectados y pueden volver a unirse al resto de sus compañeros. El club ya ha informado a las autoridades y el club blaugrana recupera a tres efectivos para la visita a Granada en el que será el próximo partido de liga.

▶️ Players Dest, Gavi and Balde have tested negative for Covid-19 in PCRs and can rejoin training. The club has informed the corresponding authorities. pic.twitter.com/XXmoTpMhBo“