Lo que era un secreto a voces ya es oficial. Después de 86 partidos con la elástica rojiblanca, Kieran Trippier abandona nuestro país para enrolarse en las filas del Newcastle, penúltimo clasificado de la liga inglesa. El jugador de Bury ha optado por el nuevo proyecto de las urracas y se convierte en el primer fichaje con cartel del equipo que disputa sus partidos en St. James Park.

El lateral derecho estaba deseando volver a su país y ha encontrado acomodo en uno de los equipos que están llamados a hacer cosas grandes en un futuro cercano gracias a la inversión millonaria de varios magnates de Arabia Saudí. El internacional por Inglaterra ha sido uno de los hombres importantes en la consecución del título liguero de la pasada campaña regalando hasta once asistencias en sus partidos disputados como colchonero.

"Estoy muy feliz por unirme al Newcastle. Todo el mundo sabe que los aficionados son increiblemente apasionados y lo daré todo por ellos. No puedo esperar para empezar a entrenar. Gracias a todos lo fans por la cálida bienvenida que he recibido hasta ahora", señalaba en una de sus cuentas oficiales el jugador inglés.

“I’m so happy to be joining Newcastle. Everyone knows the fans are unbelievably passionate and I will give my absolute all for them. I can’t wait to get to work ����



Thank you to everyone at @nufc & the fans for the very warm welcome I have received so far ���� pic.twitter.com/6d0raRrpnv“