El técnico de la selección española masculina de fútbol, Luis Enrique, ha señalado que el partido de este jueves es "vital" para el equipo . El seleccionador ha comparecido en la rueda de prensa previa al partido contra la selección de Suecia en el Friends Arena de Solna, partido de clasificación para el Mundial de Catar 2022.

El técnico asturiano ha dicho no saber si el partido contra Suecia es "más o menos importante que el de la Eurocopa 2021 pero sí es vital". La Roja juega contra el mismo rival con el que empató a cero en el debut del torneo continental, Ha añadido que la posibilidad de una repesca "implica mucho riesgo". En la misma línea se ha pronunciado ante TVE en la entrevista exclusiva.

El buen papel del equipo ha hecho mella positiva en los aficionados, como así ha reconocido el propio Luis Enrique: "Yo siempre he percibido en la calle el apoyo de la gente. Pero sí es cierto que después del europeo ha sido bastante más agradable y ha habido bastante más gente que me felicita".

En una rueda de prensa marcada por lo detallado y exhaustivo del trabajo del traductor, que incluso ha llegado a provocar alguna carcajada, Luis Enrique ha negado que el de Solna sea "el partido más importante de mi carrera". "Hostia (sic), no te quiero ver pesimista", ha dicho en tono de broma al periodista que le ha hecho la pregunta.

El exbarcelonista ha negado haberse quejado de la actitud de Suecia "ni de ninguna otra selección, es totalmente falso", al ser preguntado por los medios locales por unas declaraciones de su homólogo Janne Andersson. "Es más, le dije que estaba encantado. Es un estímulo", ha añadido.

Para el seleccionador la Eurocopa es ya "el pasado". "Hay tanta igualdad en el fútbol moderno que pensar que has hecho algo bien hace 45 días, olvídate. Es incluso un estímulo para los rivales. Tenemos mucho margen de mejora", ha añadido.

En cuanto al once titular, "no es algo que me preocupe", ha dicho. "La mayoría han estado en el Europeo 38 días concentrados. Aun así, se trata de repetir comportamientos y recordarles que ya no están en sus clubes. Con todo eso se hace un 'mix' y se saca el once que más posibilidades tiene de generar problemas al rival", ha valorado.

Previamente, en la entrevista a TVE ha explicado: "Si están aquí, es porque me han convencido en el campeonato anterior y en el inicio de la Liga. Viendo qué decisiones tomamos en la selección, no es un cásting, ni mucho menos. No creo que haya nadie en la lista que piense que tenga el éxito asegurado. Nadie lo tiene".