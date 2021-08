Luis Enrique ha comparecido en rueda de prensa después de confirmar una lista con bastantes cambios respecto a la Eurocopa. Hasta siete cambios, la mitad de ellos por descanso a los jugadores que doblaron en Euro y Juegos Olímpicos, donde destaca la inclusión de jugadores como Fornals o Abel Ruiz.

Luis Enrique ha declarado sobre las ausencias de Pau, Oyarzábal, Olmo y Pedri que consideraba oportuno su descanso, y que no se ha visto afectado por la petición de ningún club. Sobre la convocatoria, no ha querido hacer comentarios sobe la ausencia de jugadores del Real Madrid y ha especificado qué le aporta la convocatoria de Abel Ruiz; ''Conocimiento de la selección por su paso en categorías inferiores, asociación con los compañeros y gol'', así define el seleccionador asturiano al nuevo delantero de la selección.

También ha alabado la vuelta de Íñigo Martínez, al que ha agradecido su valentía al comunicar que no se veía preparado para jugar la Eurocopa. Aún así, Luis Enrique ha afirmado que no ha hablado con él antes de su inclusión pero que espera que no haya ningún inconveniente al estar jugado con el Athletic.

Luis Enrique también habló de las ausencias El seleccionador respondió a la pregunta de las bajas de jugadores como Fabián Ruiz o Thiago. ''Algunos jugadores salen reforzados de la Euro, pero otros salen debilitados'', mencionando que la manera de demostrarle que se equivoca es fácil, rindiendo en sus clubes cada semana. Luis Enrique tiene ya entre ceja y ceja el partido ante Suecia que se disputará en el Friends Arena de Solna, que puede ser absolutamente decisivo para el desarrollo del grupo, según sus propias palabras. España se encuentra con un punto más que los escandinavos, pero los suecos cuentan con un partido menos. El último precedente es el de la primera jornada de la Eurocopa 2020, que concluyó con un empate a 0.