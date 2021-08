Que Kylian Mbappé terminará vestido de blanco es una realidad que el PSG no puede cambiar. Ya sea a través de un traspaso o de forma libre, el atacante francés tiene claro su futuro. Después de cuatro largas temporadas en el conjunto parisino, Mbappé desea cumplir el sueño de su infancia fichando por el Real Madrid.

Si bien es cierto que el jugador prometió al club galo no marcharse sin ingresar una cantidad notable de dinero, el extraordinario futbolista del PSG empieza a enfocar su futuro pensando en él y en el sentimiento madridista que posee desde que empezó su amor por el deporte rey.

A pesar de la negativa de Leonardo y del propio club, Mbappé continúa esperando en su domicilio a que el presidente, Nasser Al-Khelaifi, acepte la propuesta enviada por la entidad madrileña. El PSG no cede y tampoco negociará por una cantidad inferior a las pretensiones internas del propio club.

Sin embargo, el sentimiento por disputar sus partidos como local en el Santiago Bernabéu supera ampliamente a cualquier oferta económica que el equipo francés pueda trasladarle al delantero parisino. A continuación, vamos a desglosar los motivos y las razones por las que Kylian Mbappé quiere terminar jugando con la elástica blanca del Real Madrid.

A sus 22 años, el jugador nunca ha tenido dudas a la hora de primar el proyecto deportivo por encima del poder adquisitivo que se le ofreciera . El atacante francés sabe que en el Real Madrid no ganará el mismo dinero que en París, pero no es algo que le preocupe. El apego y el sentimiento que tiene por ese escudo están muy por encima de los muchos ceros que le han puesto sobre la mesa.

Su deseo, por encima de Leo Messi y Sergio Ramos

Si antes de fichar por el PSG ya dijo no a la oferta de la Juventus de Cristiano, esta vez no iba a ser menos. Tras su renuncia a compartir vestuario junto a su ídolo, el futbolista francés también quiere privarse de disputar partidos en el Parque de los Príncipes al lado de los dos ex capitanes del Real Madrid y Barcelona, es decir, Sergio Ramos y Leo Messi.

En un mundo donde el dinero se obtiene por castigo, Kylian Mbappé prefiere dimitir y no compartir delantera con Messi y Neymar para seguir creciendo como futbolista con la remera blanca del Real Madrid.