“Hoy el honor me teletransporta a otro mundo.Voy a ser parte de la ceremonia inaugural de los JJOO𿿿 Mi voz, será la de todos; tiemblo, de felicidad 𿿿I’m excited to be a part of the #Tokyo2020 @Olympics Opening Ceremony! https://t.co/pg0SCOfWYT. #StrongerTogether #Olympics pic.twitter.com/tL0PSuBrkO“