¿Cuántos países han sido anfitriones de los Juegos Olímpicos?

De las 32 ediciones que ha tenido la cita olímpica, ha habido algunas que no se terminaron de disputar por motivos de conflictos bélicos. Berlín 1916 fue el primero de los casos. La capital germana iba a entrar en la historia por ser la primera vez que se cancelaban unos Juegos Olímpicos, decisión irrevocable tras el detonante de la Primera Guerra Mundial.

Finlandia tampoco tuvo fortuna. Cuando Helsinki estaba a punto de estrenarse como anfitriona en el año 1940, los juegos se suspendieron por el estallido de la Segunda Guerra Mundial, y la capital finesa tuvo que esperar hasta el año 1952 para acoger el certamen.

Londres, por su parte, no lo tuvo sencillo a la hora de recibir el evento olímpico por segunda vez en su historia. Elegida como sede para los Juegos de 1944, la capital de Inglaterra tuvo que esperar, después de que el certamen fuese suspendido por el mismo motivo mencionado anteriormente. La grave conflagración militar a nivel global obligó a que el Comité Olímpico Internacional cancelase la cita, aunque como compensación otorgaría la siguiente candidatura a la ciudad británica.

En esta ocasión, los Juegos de Tokyo 2020 se tendrían que haber celebrado hace ya un año, pero la situación provocada por la pandemia obligó a posponer la cita.

“To safeguard the health of the athletes and everyone involved in the Tokyo 2020 Games.



The Tokyo 2020 Olympic and Paralympic Games will now take place no later than summer 2021.“