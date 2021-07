Con reglas parecidas a las del hockey, el lacrosse fue olímpico en dos ocasiones: San Luís 1904 y Londres 1908, además de reaparecer como exhibición en Ámsterdam 1928 y Los Ángeles 1932.

Este deporte está formado por dos equipos de diez jugadores en el que cada componente sostiene un stick con una red para pasar y recibir una pelota de goma e intentar anotar en la red del oponente. Popular en la cosa este de Estados Unidos, esta modalidad tiene su propia liga en Canadá y Estados Unidos, la denominada National Lacrosse League. Además, su origen se remonta a los indígenas americanos, continente donde se realiza el Mundial cada 4 años.

“"Eyes on gold, always.” ��@kylieohlmiller joined @worldlaxsport to discuss U.S. Olympic history, the future of lacrosse on the world stage and the introduction of Sixes.pic.twitter.com/hWlIJO2whO“