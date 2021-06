El talento emergente pide sitio: jugadores que no te puedes perder en la Euro 2020

La batuta de la selección belga y cerebro del Leicester City es uno de los hombres de confianza para Robert Martínez en esta Eurocopa. Los Fellaini, Mousa Dembélé o Defour han dejado su espacio para un jugador que llevará los galones en el centro del campo de los llamados ‘Diables Rouges’. Esta temporada ha disputado todos los partidos con el conjunto inglés además de lograr el título de la FA Cup. Con sólo 20 años el Mónaco pagó 22 millones por el y posteriormente el Leicester no dudó en hacerse con el jugador por 40 millones de euros. 6 goles y 4 asistencias le avalan en la Premier League.

Leicester City's May



Of course, it's Youri Tielemans vs. Chelsea in the FA Cup Final! ⚽️ pic.twitter.com/gtLX5gSnUC“