La Eurocopa 2020 está que arde y aún no ha terminado la primera jornada de la fase de grupos. El hecho de hacer coincidir estos torneos de selecciones con la apertura del mercado de fichajes suele traer debates ajenos a la actualidad deportiva de los combinados nacionales. Un quebradero de cabeza para técnicos y jugadores aludidos, que esquivan las preguntas como pueden.

Es el caso de Cristiano Ronaldo, capitán de la selección de Portugal (36 años), que después de su peor temporada de las tres que lleva en la Juventus de Turín suena como uno de los posibles movimientos del mercado.

Estamos en el caso de casi siempre, acaba contrato el año que viene y está en posición de forzar para renovar o para conseguir un traspaso que sea beneficioso para todas las partes. Un caso parecido al de Kylian Mbappé, la estrella de Francia y del PSG. Pues al igual que el delantero francés, CR7 esquiva las preguntas.

El de Funchal (Madeira) responde con un "ya se verá, ahora me centro en la Eurocopa", al igual que el galo. Asegura que los rumores ya no le hacen "ni cosquillas", según informa La Gazzetta dello Sport. A sus 36 años se convertirá en el primero en jugar cinco Eurocopas, todo un récord.

El Real Madrid es uno de los posibles destinos que maneja su agente, el omnipresente Jorge Mendes, pero en Chamartín no se le espera. El citado PSG u otro regreso al United, con la opción de quedarse en la Juve y cumplir contrato también están sobre la mesa. Debe darse prisa Mendes, puesto que según el portal Transfermarkt, el otrora hombre de los 100 millones vale ahora 45 millones.

A vueltas con el racismo en la Eurocopa

En tres días de Eurocopa no se acalla el debate sobre el racismo, desafortunadamente. Antes al contrario. Primero fue la anunciada negativa de Croacia, cumplida posteriormente en Wembley ante Inglaterra, seguida de la de Rusia en San Petersburgo con abucheos de sus seguidores a Bélgica, que sí se arrodilló.

Este domingo en Austria se pudo ver un gesto polémico cuando Arnautovic celebró su gol con la señal de 'Ok', que en algunos círculos se identifica como racista. El nuevo fichaje del Madrid, David Alaba, fue raudo a recriminarle su actitud, que tenía su origen en un 'pique' con el macedonio Aloiski.

Posteriormente en redes sociales el propio Arnautovic se disculpó por su gesto: "Ayer hubo algunas palabras acaloradas en las emociones del partido por las que me disculpo, especialmente a la gente de Macedonia del Norte y Albania. Me gustaría decir una cosa muy claramente. ¡NO SOY UN RACISTA! Tengo amigos en casi todos los países y defiendo la diversidad. Todos los que me conocen lo saben".