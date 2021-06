Eriksen: "Estoy bien, dadas las circunstancias"

El danés Christian Eriksen, jugador que se desplomó en el partido ante Finlandia en la Eurocopa 2020, aseguró hoy que se encuentra "bien" y agradecido por las muestras de afecto.

El internacional, que permanece hospitalizado a la espera de conocer qué le provocó el colapso durante el partido, publicó un mensaje en sus redes sociales en el que asegura que todavía deberá permanecer en el hopital para "pasar algunos exámenes".

"Estoy bien, dadas las circunstancias. Todavía tengo que pasar algunos exámenes en el hospital, pero me encuentro bien", señaló en un mensaje en su cuenta en Instagram.

"Muchas gracias por sus dulces e increíbles mensajes de todo el mundo. Significa mucho para mí y mi familia", aseguró en esta publicación.

Por último, concluye diciendo que "ahora seré hincha de los chicos del equipo danés en los siguientes partidos. Jugad por toda Dinamarca".

Unas palabras que acompaña de una fotografía suya, muy sonriente, y con el dedo pulgar hacia arriba en un gesto que indica que se encuentra bien.

"Christian se encuentra en la misma condición, estable, bien. Se le siguen practicando exámenes, no hay ningún cambio ", informó en rueda de prensa Jakob Høyer, jefe de comunicación de la DBU.

"No hay ningún cambio"

"Quiero entender qué me pasó"

El propio Eriksen habló sobre su estado de salud y agradeció a los médicos su rápida en una entrevista en La Gazzetta dello Sport este lunes.

"Gracias a todos, no me rindo. Me encuentro mejor ahora, pero quiero entender todo lo que pasó", desveló el jugador

"Quiero dar las gracias a todo el mundo por lo que han hecho por mí. La familia del Inter ha estado muy cerca mía y me emocionó", agregó el jugador.