Ucrania acuerda con la UEFA utilizar la camiseta con el lema nacionalista en la Eurocopa

El portavoz de la selección, Oleksandr Hlivinski, se había pronunciado en una rueda de prensa sujetándose a la aceptación de la camiseta por parte de la UEFA previamente a las quejas por parte de Rusia."Tenemos nuestro uniforme, está aprobado por la UEFA (...) vamos a jugar con este uniforme. Nuestro uniforme está aprobado", afirmó.

La UEFA, que en un principio dio el visto bueno a todas las vestimentas para la Eurocopa 2021, incluida la de Ucrania, pidió el jueves a la federación de Ucrania que eliminase de su camiseta el polémico lema nacionalista.

La cuenta oficial de Twitter de Ucrania ha hecho referencia a un artículo publicado por un periódico nacional, donde explica por qué Rusia no puede interferir con la UEFA en este asunto.

“Jokes aside, here is an excellent detailed look by @EuromaidanPress at the history of our national slogan.



Also explains why @Russia has no reason to gaslight @UEFA https://t.co/Gz7zMfUbJL“