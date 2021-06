La UEFA obliga a Ucrania a eliminar el lema nacionalista de su camiseta para la Eurocopa

Sin embargo, sí permitirá a la selección ucraniana utilizar en su vestimenta el otro eslogan, “Gloria a Ucrania”, por considerarlo una frase "genérica y apolítica de un significado nacional general. La Asociación Ucraniana de Fútbol (AUF) no ha tardado en reaccionar a la decisión. Ha sido el presidente Andrey Pavlenko el que a través de un comunicado en Facebook expresó su disconformidad: "El lema (Gloria a los héroes) ha sido durante mucho tiempo un saludo tradicional de nuestros aficionados en diferentes estadios y en todos los partidos de la selección de Ucrania. Es un lema de fútbol y como tal fue aprobado por la UEFA", afirmó el máximo dirigente.

En Twitter, la cuenta oficial de Ucrania también ha aprovechado para ponerle algo de humor al asunto.

“- Hey @UEFA, Glory to Ukraine!

- Stop!

- Stop what?

- This.

- What this?

- Glory to Ukraine.

- Glory to the Heroes!“